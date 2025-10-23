Previsão do tempo em Campos do Jordão: Inmet emite alerta de baixa umidade nesta quinta-feira (23)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quinta-feira (23) um alerta de perigo potencial de baixa umidade para várias regiões do Sudeste, incluindo São Paulo e Minas Gerais. A condição atinge também áreas da Serra da Mantiqueira, como Campos do Jordão, onde o tempo segue firme e seco durante todo o dia.

Campos do Jordão: sol e ar seco durante o dia

Em Campos do Jordão, a manhã começou com neblina isolada e sol entre nuvens, cenário comum nesta época do ano. Ao longo do dia, o sol predomina e a umidade relativa do ar pode cair abaixo de 30%, especialmente no período da tarde.

As temperaturas variam entre 8°C e 20°C, com sensação térmica agradável, ideal para passeios ao ar livre. No entanto, o tempo seco exige cuidados com hidratação, pele e vias respiratórias.

Segundo o Inmet, é importante evitar atividades físicas intensas nas horas mais quentes, beber bastante água e utilizar umidificadores ou toalhas molhadas em ambientes fechados. Também é recomendável evitar queimadas e fogueiras, já que o clima seco aumenta o risco de incêndios florestais na Serra da Mantiqueira.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Minas Gerais e interior paulista com tempo firme

Em Minas Gerais, o dia amanheceu com sol entre poucas nuvens e tempo seco em grande parte do estado, incluindo Belo Horizonte e Juiz de Fora. Apenas no nordeste mineiro, em cidades como Governador Valadares e Teófilo Otoni, há previsão de chuviscos isolados e maior nebulosidade.

No interior de São Paulo, o sol predomina e as temperaturas sobem ao longo da tarde. Cidades como Ribeirão Preto e Bauru devem registrar índices de umidade relativa do ar abaixo de 25%, caracterizando condição de atenção, de acordo com o Inmet.

Rio de Janeiro e Espírito Santo seguem com tempo estável

No Rio de Janeiro, o tempo permanece firme e ensolarado, com temperaturas variando entre 18°C e 26°C. O Espírito Santo também deve ter um dia de céu aberto e tempo seco, sem previsão de chuva.

Importância das previsões meteorológicas

As observações realizadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) são fundamentais para garantir segurança e planejamento em diferentes setores. Entre as áreas beneficiadas pelas previsões estão:

Agricultura: planejamento de colheitas e irrigação;

planejamento de colheitas e irrigação; Marinha: segurança de embarcações e passageiros;

segurança de embarcações e passageiros; Aeronáutica: segurança em pousos e decolagens;

segurança em pousos e decolagens; Pesca: identificação de condições favoráveis para a atividade;

identificação de condições favoráveis para a atividade; Turismo: programação de viagens e passeios com segurança.

Os dados meteorológicos do Inmet também são usados para estudos climáticos e elaboração das Normais Climatológicas, conforme padrões da Organização Meteorológica Mundial (OMM).