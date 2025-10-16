Semana repleta de música, humor e grandes emoções no Teatro Colinas

O Teatro Colinas, um dos principais espaços culturais de São José dos Campos, recebe nesta semana uma programação diversificada, com atrações que vão da música ao humor, passando por espetáculos teatrais e produções infantojuvenis. A agenda reúne nomes consagrados da cena artística nacional, como Cecília Militão, Hélio de La Peña, Fernando Pavão e Otávio Martins, além do sucesso entre o público jovem, “Caçadoras do K-pop”.

A sequência de apresentações promete movimentar o cenário cultural do Vale do Paraíba e oferecer ao público experiências variadas de entretenimento e emoção.

Música e emoção com Cecília Militão

A programação começa na quarta-feira, dia 15 de outubro, às 20h, com o espetáculo “Cecília In Jazz”, estrelado pela cantora Cecília Militão, que se apresenta pela primeira vez em São José dos Campos. No show, a artista faz uma viagem musical pelas suas principais referências no jazz, interpretando clássicos de Nina Simone, Leny Andrade, Stevie Wonder, Aretha Franklin e Tom Jobim.

Com sua voz potente e interpretação envolvente, Cecília convida o público a reviver grandes momentos da história da música, em uma noite que promete ser marcada por nostalgia e emoção.

Serviço:

Espetáculo: “Música do Vale – Cecília Militão”

Data: 15 de outubro (quarta-feira), às 20h

Ingressos: Plateia VIP – R$120 (inteira) / R$80 (promocional)* / R$60 (meia)

Plateia – R$80 (inteira) / R$60 (promocional)* / R$40 (meia)

Mezanino – R$60 (inteira) / R$40 (promocional)* / R$30 (meia)

*Com doação de 1kg de alimento não perecível

Mais informações: teatrocolinas.com.br/detalhe/musica-do-vale-cecilia-militao

Humor inteligente com Hélio de La Peña

Na quinta-feira, 16 de outubro, o humor toma conta do palco com Hélio de La Peña em “Preto de Neve — O Show”. Um dos criadores do lendário programa “Casseta & Planeta, Urgente!”, exibido entre 1992 e 2010, Hélio traz ao público uma performance de stand-up comedy marcada por reflexões, irreverência e muita ironia.

Em seu espetáculo, o comediante fala sobre as experiências de um homem negro circulando em ambientes elitizados e as situações inusitadas que viveu ao longo da carreira. A apresentação é uma mistura de humor afiado e crítica social, que conquista tanto os fãs do antigo programa quanto o público contemporâneo.

Serviço:

Espetáculo: “Preto de Neve — O Show”, com Hélio de La Peña

Data: 16 de outubro (quinta-feira), às 20h

Ingressos: R$100 (inteira) / R$50 (meia)

Mais informações: teatrocolinas.com.br/detalhe/helio-de-la-pena-preto-de-neve

Drama e emoção com Fernando Pavão e Otávio Martins

Na sexta (17) e sábado (18) de outubro, o palco recebe o espetáculo “Entre Irmãos”, estrelado por Fernando Pavão e Otávio Martins. A peça retrata o reencontro de dois irmãos no velório do pai, após 25 anos sem se falarem.

O enredo aborda conflitos familiares, ressentimentos e segredos do passado, levando o público a uma reflexão profunda sobre afeto, perdão e as relações humanas. Com interpretações intensas e roteiro sensível, “Entre Irmãos” é um dos destaques teatrais da temporada.

Serviço:

Espetáculo: “Entre Irmãos”, com Fernando Pavão e Otávio Martins

Data: 17 e 18 de outubro (sexta e sábado), às 20h

Ingressos: R$100 (inteira) / R$50 (meia)

Mais informações: teatrocolinas.com.br/detalhe/entre-irmaos-

K-pop e fantasia para toda a família

Encerrando a semana, o sábado e o domingo prometem encantar o público jovem com o espetáculo “Caçadoras do K-Pop”, nova produção da JJR Produções. Livremente inspirado em uma série de streaming, o musical apresenta as estrelas Rumi, Mira e Zoey, que levam uma vida dupla: além de cantoras, são caçadoras secretas que precisam enfrentar forças sobrenaturais e proteger seus fãs de uma boy band rival formada por demônios disfarçados.

Com figurinos vibrantes, coreografias elaboradas e trilha sonora contagiante, o espetáculo traz uma mensagem positiva sobre amizade, união e empoderamento feminino, sendo uma ótima opção para toda a família.

Serviço:

Espetáculo: “Caçadoras do K-Pop”

Data: 18 e 19 de outubro (sábado às 15h; domingo às 15h e 17h)

Ingressos: R$70 (inteira) / R$35 (meia)

Mais informações: teatrocolinas.com.br/detalhe/cacadoras-do-k-pop

Informações gerais

A bilheteria do Teatro Colinas funciona de quarta a sexta-feira, das 13h às 21h; sábados, das 13h às 21h; e domingos, das 13h às 19h. O teatro está localizado na Avenida São João, 2000, Jardim das Colinas, em São José dos Campos (SP).