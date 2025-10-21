Turismo no Luxo Experience transforma Campos do Jordão em palco do turismo de alto padrão

Campos do Jordão será o destino de um dos eventos mais aguardados do setor de turismo premium no Brasil. Entre os dias 16 e 18 de novembro, o tradicional Hotel Toriba receberá o Turismo no Luxo Experience, encontro que promete redefinir a percepção sobre o turismo de luxo, com foco em inovação, propósito e experiências transformadoras.

Idealizado pelo empresário Paulo Carneiro, CEO da PS Carneiro & Eventos, o Turismo no Luxo Experience tem como propósito conectar profissionais, empreendedores e marcas que estão moldando o futuro do turismo de alto padrão no país. A proposta vai além do glamour, promovendo debates sobre temas contemporâneos como luxo sensorial, turismo de experiência, personalização com inteligência artificial e gastronomia afetiva.

O evento contará com palestras e painéis conduzidos por grandes nomes do setor. Entre os confirmados estão Camilla Barretto, especialista em excelência hoteleira e consultora em experiências sensoriais, com a palestra “Luxo Sensorial no Turismo”; Beth Wada, executiva e professora universitária, com o tema “Quiet Luxury”; Chef Anouk Migotto, referência em gastronomia afetiva da Mantiqueira, com a palestra “Comida Afetiva da Mantiqueira”; Aref Farkouh, sócio do Hotel Toriba, que abordará “As 5 Estrelas da Hotelaria de Luxo”; Geyzom Aragão, CEO da Casa Effect, que falará sobre “Marketing Digital no Turismo de Luxo”; e Willy Arthur, CEO da Aikortex, com o tema “Como a Inteligência Artificial Pode Ajudar o Turismo de Luxo”.

A programação também inclui vivências exclusivas em locais emblemáticos como o Parque Bambuí e o Aventoriba Lodge, proporcionando experiências imersivas em meio à natureza e reforçando o conceito de luxo contemporâneo, mais consciente, sustentável e autêntico.

Para Paulo Carneiro, o turismo de luxo vive uma transformação profunda. “Estamos vivendo um novo momento no turismo de luxo, que vai além do glamour. O foco agora está na personalização, no sensorial e no impacto positivo que cada viagem pode gerar”, destaca o idealizador do evento.

O Turismo no Luxo Experience conta com patrocínio da Minalba e Vinícola Thera, e apoio da Radix Escola de Travel Design, Brazilian Luxury Travel Association (BLTA) e Effect Creative House. A Escape Magazine e a Revista Eventos assinam como media partners.

O encontro promete reunir líderes, empreendedores e profissionais do turismo em uma imersão de três dias que consolidará Campos do Jordão como referência nacional em hospitalidade e luxo sustentável.

Serviço

Evento: Turismo no Luxo Experience

Local: Hotel Toriba – Av. Ernesto Diederichsen, 2962 – Vila Matilde, Campos do Jordão (SP)

Data: 16 a 18 de novembro de 2025

Inscrições: Sympla – Turismo no Luxo Experience

Instagram: @turismonoluxo

Assessoria de Imprensa: Fasyner Comunicação – Contato: Mabel Zeballos (11) 99794-9186