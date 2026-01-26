Atletas olímpicos participam do lançamento oficial da 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão

Maurren Maggi durante o lançamento da 1ª Meia Maratona - Foto @correianews

Foi dada a largada para a 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão. Maurren Maggi, campeã olímpica no salto em distância em Pequim 2008, participou do lançamento oficial da prova realizado no Hotel Serra da Estrela. A ex-atleta será a madrinha da competição marcada para 15 de março. “É um prazer estar em Campos do Jordão, lugar que eu amo, e a experiência será incrível, com certeza”, disse.

O maratonista Paulo Paula, que representou o Brasil em três olimpíadas (Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2021), e Rogério Bispo, ex-atleta tricampeão sul-americano do salto em distância e atual vice-presidente da Federação Paulista de Atletismo (FPA) também estiveram no evento. Paulo Paula, que há três semanas treina em Campos do Jordão para a Meia Maratona, destacou a altitude de quase 1.700 m como o principal desafio. "correr na altitude não é fácil. Vai ser uma corrida de superação."

Com largada e chegada no Parque Capivari, a Meia Maratona vai passar pelas mais belas paisagens de Campos do Jordão. Com o perdão do trocadilho, serão 21 km em cenários de tirar o fôlego, incluindo a Ducha de Prata, um dos mais tradicionais pontos turísticos da estância.

Prova valerá índice para competições internacionais

A 1ª Meia Maratona Internacional de Campos do Jordão está homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBA) e pela World Athletics, o órgão máximo do atletismo mundial. Isso significa que os tempos obtidos poderão ser usados como índices para classificação em provas ao redor do mundo. Além disso, a homologação garante também aferição do percurso, arbitragem oficial, cronometragem eletrônica e total segurança. Na área médica, por exemplo, a responsável será a Dra Ana Sierra, uma referência no Brasil em medicina esportiva.

Paulo Paula, Maurren Maggi, Rogério Bispo e Marco Zoffoli no lançamento da prova - foto @correianews

Campeonato Paulista de Corrida de Rua

Parte do percurso da Meia Maratona também será compartilhado com o 1º Campeonato Paulista de Corrida de Rua. Serão duas provas, de 5 km e 10 km, disputadas simultaneamente para que os atletas federados possam buscar melhor posicionamento no ranking. E não para por aí. No sábado, 14 de março, será realizada a Prova de Milha, uma corrida de velocidade muito comum nos Estados Unidos e Europa. Ela será disputada em um circuito de rua de 1.609 m com largada do Parque Capivari, às 18h.

“Os atletas de elite já treinavam em Campos do Jordão e a cidade merecia uma prova desse quilate. Com isso, a gente consegue também atrair o turista que gosta de correr”, disse o secretário Municipal de Esportes, Marco Aurélio Zoffoli. Para ele, a Meia Maratona vai consolidar a cidade como destinto do turismo esportivo também para corridas pedestres. Atualmente a estância já é referência para o ciclismo ao receber o L'Étape Brasil e o Giro d'Italia.

Jordanense terá desconto especial

Segundo a Federação Paulista de Atletismo, cerca de três mil atletas deverão correr atrás dos R$ 50 mil oferecidos na premiação. Entre eles, Fábio Jesus, terceiro colocado na São Silvestre do ano passado. “Queremos chegar à 100ª Meia Maratona de Campos do Jordão. Temos total convicção de que a prova vai se tornar um evento de marca como a São Silvestre”, disse Rogério Bispo, vice-presidente da FPA.

As inscrições já estão abertas no site Minhas Inscrições com desconto especial para jordanenses. Basta preencher um formulário disponível no Instagram oficial da prova: @meiadecampos.