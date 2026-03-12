Campos do Jordão vai ao Guinness pelo título de maior ovo de Páscoa do Mundo

Ovo gigante está na praça de Capivari - Foto Sérgio Biagioni

Começou a temporada de Páscoa em Campos do Jordão. A abertura oficial ocorreu com a inauguração do ovo gigante na praça de Vila Capivari. A peça de 20 m de altura é a atração principal da decoração temática criada pela arquiteta e designer Brunete Fraccaroli. Apresentado como o maior do Brasil, o ovo também pode ser reconhecido como a maior do mundo.

O status atualmente pertence à cidade de Pomerode SC, onde há um ovo decorativo com 16,7 m de altura, 3,3 m menor que o de Campos do Jordão. “Vamos entrar em contato com o Guinness Book para ser reconhecido como o maior ovo de Páscoa do mundo! Um projeto maravilhoso da Brunete Fraccaroli que nos presenteou com essa atração que vai atrair muitos turistas”, afirmou o prefeito Carlos Eduardo (Caê), ressaltando que ainda nesta semana vai dar entrada no registro junto à publicação mundial de recordes.

A estrutura

42 homens trabalharam dia e noite durante uma semana na montagem do ovo gigante, que tem a altura de um prédio de sete andares. A estrutura conta com 1.200 kg de peças de metal encaixadas em treliças de alumínio. Na base, foram utilizados oito reservatórios de mil litros de água cada para aumentar o peso e garantir estabilidade. A técnica chamada de lastro ou lastragem evita o tombamento em caso de ventania ou forças laterais.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Na parte externa, 400 m de cordões de lâmpadas de led dão brilho ao contorno do ovo de Páscoa. Do lado de dentro há um jardim suspenso em um túnel iluminado por 400 m de microlâmpadas coloridas. Além do efeito visual, há também quatro máquinas de aromatização que lançam no ar um cheiro irresistível de chocolate.

A decoração

Não apenas a praça de Capivari entrou no clima de Páscoa, mas a cidade inteira. O portal ganhou iluminação especial com arabescos coloridos e um letreiro dando as boas-vindas a quem chega para As Páscoas de Campos do Jordão. Ovos cercados de luzes e flores, famílias de coelhos e carroças com arranjos floridos completam os enfeites.

Portal de entrada de Campos do Jordão - Foto Sérgio Biagioni

Na praça de Vila Abernéssia, o visual é igualmente encantador. Entre os enfeites, está a Toca do Coelho para a diversão das crianças. As orelhinhas atrás dos bancos e nos arbustos espalhados pela cidade também despertam a curiosidade dos pequenos. Além da decoração, a programação eclética é outro destaque. “Teremos várias Páscoas, entre elas a Páscoa Ciclìstica, Páscoa Gastronômica, entre outros eventos previstos para este período que formam “As Páscoas de Campos do Jordão”, explicou Fábio Izar, secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico.

A expectativa da prefeitura é receber cerca de 500 mil turistas durante a temporada de Páscoa que vai até dia 12 de abril. “Todo final de semana, a procura tem sido muito grande, o que deve aumentar ainda mais com a inauguração do nosso ovo gigante, o maior do mundo”, afirmou o prefeito Caê.