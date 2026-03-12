Alto da Mantiqueira se torna oficialmente Distrito Turístico e reforça protagonismo de Campos do Jordão na Serra da Mantiqueira

A região da Serra da Mantiqueira paulista acaba de ganhar um novo marco institucional para o desenvolvimento do turismo. O Governo do Estado de São Paulo oficializou a criação do Distrito Turístico Alto da Mantiqueira, que reúne três dos destinos mais conhecidos da serra: Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

A medida foi formalizada por meio do Decreto nº 70.449, assinado pelo governador Tarcísio de Freitas na última terça-feira, 10 de março de 2026. A iniciativa busca integrar estratégias de desenvolvimento regional, fortalecer a promoção turística e estimular novos investimentos em infraestrutura, mobilidade e preservação ambiental na região.

Reconhecida como uma das áreas mais valorizadas do turismo de montanha no Brasil, a Serra da Mantiqueira paulista recebe anualmente milhares de visitantes atraídos pelo clima de altitude, pela gastronomia, pelas paisagens naturais e por eventos que movimentam a economia local ao longo do ano.

Campos do Jordão concentra a maior área do distrito

O novo distrito turístico abrange uma área total de 285.434.315,25 metros quadrados, distribuída entre os três municípios participantes.

Dentro dessa delimitação, Campos do Jordão concentra a maior parte do território, com 142.772.133,73 m², seguido por Santo Antônio do Pinhal, com 86.871.788,55 m², e São Bento do Sapucaí, com 55.795.633,92 m².

A escolha dessas três cidades reflete uma lógica de integração turística já consolidada na prática. Nos últimos anos, os destinos passaram a compartilhar rotas gastronômicas, circuitos de natureza, eventos culturais e experiências voltadas ao turismo de montanha, formando um corredor turístico natural na Serra da Mantiqueira.

Campos do Jordão, principal polo turístico da região, já conta com uma estrutura consolidada que inclui hotéis, pousadas, restaurantes, parques e centros de eventos. Santo Antônio do Pinhal tem se destacado pelo turismo de natureza e pela produção gastronômica artesanal, enquanto São Bento do Sapucaí ganhou projeção nacional com atrações como a Pedra do Baú e experiências ligadas ao turismo rural e de aventura.

Gestão compartilhada entre Estado, municípios e sociedade civil

O decreto também prevê a criação de um Conselho Gestor do Distrito Turístico Alto da Mantiqueira, responsável por acompanhar as ações estratégicas e orientar o desenvolvimento da região.

A composição do conselho será formada por representantes do poder público e da sociedade civil, em um modelo que busca ampliar a participação de diferentes setores ligados ao turismo.

Entre os integrantes previstos estão representantes das secretarias estaduais de Turismo e Viagens, Agricultura e Abastecimento, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Cada um dos três municípios terá ainda um representante do poder executivo local.

A sociedade civil contará com seis representantes, que deverão representar empresários, entidades do setor turístico e outros segmentos envolvidos com a economia regional.

Entre as atribuições do conselho estão a definição de prioridades de investimento, o acompanhamento de projetos estruturantes e a articulação entre políticas públicas estaduais e municipais voltadas ao turismo.

O órgão também poderá propor ampliações do território do distrito, caso novos projetos e iniciativas indiquem a necessidade de expansão da área de atuação.

Delimitação geográfica detalhada garante segurança jurídica

A criação do distrito turístico foi acompanhada de um memorial descritivo técnico, que estabelece com precisão o perímetro da nova área administrativa.

O documento apresenta mais de 2.800 vértices geográficos, definidos por coordenadas no sistema UTM com Datum SIRGAS 2000, padrão utilizado em levantamentos cartográficos oficiais no Brasil.

A descrição do perímetro tem início em Campos do Jordão e percorre mais de 90 quilômetros dentro do território do município, antes de seguir pelas divisas de Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, retornando ao ponto de origem.

Esse nível de detalhamento técnico é considerado essencial para garantir segurança jurídica e planejamento territorial, especialmente para futuros projetos de infraestrutura, investimentos privados e políticas públicas de desenvolvimento regional.

Expectativa de novos investimentos na Serra da Mantiqueira

A criação do Distrito Turístico Alto da Mantiqueira faz parte de uma estratégia do Governo de São Paulo para fortalecer destinos com grande potencial turístico, criando estruturas de governança capazes de articular ações entre diferentes municípios.

A expectativa é que o novo modelo facilite a captação de recursos estaduais e federais, além de ampliar o interesse de investidores privados em projetos ligados ao turismo, hotelaria, gastronomia e experiências de natureza.

A região já possui forte vocação turística e se consolidou como um dos destinos mais procurados do estado, especialmente durante o inverno, quando Campos do Jordão registra sua alta temporada e recebe visitantes de todo o país.

Com a criação do distrito, a proposta é ampliar essa força turística ao longo de todo o ano, promovendo a região de forma integrada e fortalecendo o chamado turismo de montanha, que combina natureza, cultura, gastronomia e experiências ao ar livre.

A instalação oficial do Conselho Gestor deve ocorrer nos próximos meses, dando início às primeiras discussões sobre projetos estratégicos que deverão orientar o desenvolvimento turístico da Serra da Mantiqueira paulista nos próximos anos.