Gigante automotiva escolhe Campos do Jordão para treinamento nacional da nova RAM Dakota 2026

Evento promovido pela Stellantis reúne concessionários da região Sudeste em imersão técnica realizada na Hípica Golf

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 12/03/2026 13:58

Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, foi escolhida para sediar uma ação estratégica do setor automotivo. Durante dez dias, a cidade recebe o treinamento nacional de lançamento da nova RAM 2026, iniciativa promovida pelo grupo Stellantis, um dos maiores conglomerados automotivos do mundo.

A programação reúne concessionários da região Sudeste em uma imersão técnica voltada à apresentação do novo modelo da marca. As atividades acontecem na Hípica Golf, espaço que foi preparado especialmente para receber o encontro e que, ao longo do período, funciona como base para as capacitações.

A dinâmica do evento foi organizada em ciclos. A cada dois dias, novos grupos com cerca de 70 profissionais chegam a Campos do Jordão para participar das atividades. Durante o treinamento, os participantes têm acesso a apresentações técnicas, orientações comerciais e informações detalhadas sobre os diferenciais do veículo.

Esse tipo de capacitação é comum em grandes lançamentos do setor automotivo. Antes de um novo modelo chegar ao mercado, as montadoras costumam reunir concessionários e equipes comerciais para alinhar estratégias de venda, esclarecer aspectos técnicos e apresentar as principais novidades do veículo.

Estrutura adaptada para receber o evento

Para sediar o treinamento, a estrutura da Hípica Golf foi adaptada temporariamente para funcionar como um centro de treinamento corporativo. Salas foram montadas para as apresentações e capacitações técnicas, enquanto áreas de apoio foram organizadas para receber os participantes ao longo da programação.

A escolha do local também levou em conta a logística e a infraestrutura disponível para eventos desse porte. O complexo está inserido em uma área que combina natureza e privacidade, características valorizadas em encontros empresariais e treinamentos estratégicos.

Experiência gastronômica integra a programação

Durante os dias de evento, os convidados também contam com uma programação gastronômica. O restaurante Osteria Darlan é responsável pelo serviço diário oferecido aos participantes, com café da manhã, almoço e café da tarde ao longo das atividades.

A iniciativa reforça a proposta de proporcionar uma experiência completa aos profissionais que participam do treinamento, unindo conteúdo técnico, hospitalidade e a gastronomia característica da cidade.

Campos do Jordão reforça vocação para eventos corporativos

A realização de uma ação desse porte evidencia o potencial de Campos do Jordão para receber encontros empresariais e eventos corporativos. Conhecida nacionalmente pelo turismo de inverno e pelo charme da arquitetura inspirada em vilas europeias, a cidade também vem ampliando sua presença no calendário de convenções e treinamentos empresariais.

A proximidade com a capital paulista, a rede hoteleira estruturada e a oferta de espaços versáteis contribuem para que empresas escolham o destino para iniciativas estratégicas.

Ao longo dos dez dias de programação, a presença dos concessionários também movimenta diversos setores da economia local, como hospedagem, gastronomia, transporte e serviços ligados ao turismo.

A escolha de Campos do Jordão para sediar o treinamento da nova RAM 2026 reforça o posicionamento da cidade como um ambiente capaz de receber eventos de grande porte, reunindo infraestrutura, paisagens da Serra da Mantiqueira e a hospitalidade que tornou o destino reconhecido em todo o país.

