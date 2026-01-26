Conteúdo oferecido por:

Concerto à luz de velas reúne Beatles, Queen e Coldplay no Carnaval Cultural de Campos do Jordão

A proposta do concerto é estabelecer um diálogo entre gerações por meio da música.

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 26/01/2026 17:43

O Carnaval Cultural de Campos do Jordão ganha mais um destaque musical na noite do dia 16 de fevereiro, segunda-feira de Carnaval. Às 21h, o público poderá assistir ao Concerto à Luz de Velas – Um Concerto para Gerações, apresentação que percorre diferentes épocas da música pop mundial por meio de arranjos camerísticos de clássicos de Beatles, Queen e Coldplay.

O espetáculo será apresentado pela Cia. Filarmônica, grupo com mais de 25 anos de trajetória artística, e acontece no Campos Hall, localizado no coração do bairro Capivari, consolidando o espaço como um dos principais palcos culturais da cidade durante o feriado.

Um encontro entre gerações e estilos

A proposta do concerto é estabelecer um diálogo entre gerações por meio da música. Beatles, Queen e Coldplay representam momentos distintos da história recente da cultura pop, atravessando as décadas de 1960, 1980 e 2000, respectivamente. Apesar das diferenças de estilo e contexto, os três grupos compartilham um traço comum: canções que ultrapassaram seu tempo de lançamento e permanecem relevantes, emocionando públicos de diferentes idades.

Em um cenário iluminado exclusivamente por velas, o espetáculo convida o público a desacelerar e a ouvir essas músicas sob uma nova perspectiva. A ambientação intimista reforça a ideia de experiência coletiva, remetendo simbolicamente aos encontros humanos mais antigos, quando o fogo reunia pessoas para compartilhar histórias, sons e emoções.

Arranjos camerísticos para clássicos do pop

As canções ganham novas leituras por meio de arranjos pensados especialmente para a formação de camerata. Piano, violinos, violas, violoncelos e violão conduzem o repertório, criando uma sonoridade que equilibra sofisticação e emoção, sem perder a essência das composições originais.

O repertório inclui algumas das músicas mais emblemáticas da história do pop e do rock internacional.

Beatles

Clássicos como Eleanor Rigby, Hey Jude, Let It Be, Yesterday, In My Life, Help e Twist and Shout compõem o bloco dedicado à banda que redefiniu a música popular no século XX e influenciou gerações de artistas ao redor do mundo.

Queen

A força e a teatralidade do Queen aparecem em temas como Bohemian Rhapsody, Under Pressure, Love of My Life, We Will Rock You e We Are the Champions, canções que marcaram o rock dos anos 1970 e 1980 e continuam presentes na cultura popular.

Coldplay

Representando o século XXI, o Coldplay surge com músicas que se tornaram trilha sonora de uma nova geração, como Yellow, Viva La Vida, Paradise, Fix You e Clocks, em versões que ressaltam o lirismo e a carga emocional das composições.

Elenco e formação musical

O concerto será executado pela Camerata da Cia. Filarmônica, formada por músicos com sólida formação técnica e experiência em projetos que transitam entre o erudito e o popular.

Elenco:

  • Piano: Fausto Ito
  • Violinos: Marcus Vinicius e Fábio Oliveira
  • Violas: Keder Candido e Felipe Oliveira
  • Violoncelos: Júlio Pelloso e Thiago de Andrade
  • Violão: Waldir Junior

Direção musical com experiência internacional

A direção musical é de Júlio Pelloso, bacharel em violoncelo pela Faculdade Mozarteum (FAMOSP) e nome atuante no cenário musical paulista. Sua carreira inclui passagens por diversas orquestras e grupos musicais, além de turnês internacionais por países como Argentina, Panamá, Estados Unidos, Alemanha, Itália, Emirados Árabes, Holanda e Inglaterra.

Atualmente, Pelloso integra também o sexteto de cordas Six e o Trio Titanium, projetos que se destacam por unir elementos da música erudita e da música popular contemporânea, característica que se reflete diretamente na concepção deste concerto.

Cultura como experiência no Carnaval

Ao apostar em apresentações como o Concerto à Luz de Velas, o Carnaval Cultural de Campos do Jordão reforça a vocação da cidade para eventos que valorizam a arte, a música e experiências diferenciadas. O espetáculo noturno complementa a programação cultural do feriado, oferecendo uma alternativa elegante e sensorial para moradores e turistas.

A hospedagem oficial do evento é o Hotel Vila Inglesa, tradicional na cidade e parceiro de iniciativas culturais que fortalecem o turismo qualificado no destino.

Serviço

Concerto à Luz de Velas – Um Concerto para Gerações: Beatles, Queen e Coldplay
Data: 16 de fevereiro (segunda-feira de Carnaval)
Horário: 21h
Local: Campos Hall – Av. Macedo Soares, 499, Capivari, Campos do Jordão (SP)

Ingressos:
R$ 80,00 – meia-entrada
R$ 120,00 – inteira antecipada

Vendas: Bilheteria Express
Informações: (11) 99500-3071
Classificação: Livre

Direção musical: Júlio Pelloso
Direção de produção: Marco Fentanes
Realização: Fentanes Produções

Com um repertório que atravessa décadas e estilos, o Concerto para Gerações promete ser um dos momentos mais marcantes do Carnaval Cultural em Campos do Jordão, unindo memória, emoção e música em uma experiência que vai além do espetáculo tradicional.

