Bloco dos Bruto agita Paraibuna com clima sertanejo nesta segunda-feira (16)

O Bloco dos Bruto promete transformar as ruas de Paraibuna em um verdadeiro reduto sertanejo nesta segunda-feira (16). A concentração está marcada para as 13h, reunindo foliões que já se preparam para celebrar o Carnaval ao som de grandes sucessos do gênero, em um ambiente marcado por chapéus, botas, looks com brilho e muita animação.

Conhecido por imprimir uma identidade própria à folia, o bloco se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário carnavalesco da cidade. A expectativa é de grande participação popular, repetindo o cenário de edições anteriores, quando multidões acompanharam o trio elétrico e transformaram o centro em um grande palco a céu aberto.

Criado em 2011, o Bloco dos Bruto nasceu com a proposta de unir a tradição do Carnaval de rua à força do sertanejo, gênero que domina as playlists e embala diferentes gerações. Ao longo dos anos, a iniciativa ganhou projeção, atraindo não apenas moradores, mas também visitantes da região que buscam uma alternativa à programação tradicional.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

À frente do projeto está o cantor Lúcio Neves, idealizador do bloco. Ele destaca que o objetivo sempre foi manter o clima festivo e a proximidade com o público. "O Bloco dos Bruto é feito para o povo cantar, dançar e curtir junto. A gente leva o sertanejo para a rua com alegria e muita emoção. Paraibuna pode esperar mais uma edição inesquecível", afirma.

A combinação entre Carnaval e sertanejo tem sido o diferencial do evento, que aposta em repertório popular, interação constante com os foliões e uma atmosfera que mistura tradição e modernidade. Para quem pretende participar, a recomendação é chegar cedo, preparar o visual no estilo country e entrar no ritmo da festa que já se tornou marca registrada no município.