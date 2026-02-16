Carnaval em Campos do Jordão: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro têm programação especial nos dias 16 e 17

imagem ilustrativa - gerada por ia

O Carnaval em Campos do Jordão vai além dos blocos de rua e da programação tradicional de verão na Serra da Mantiqueira. Para moradores e turistas que buscam uma experiência cultural diferenciada durante o feriado, o Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro mantêm atividades especiais nesta segunda-feira (16) e terça-feira (17), com destaque para espetáculo musical, visitação ao ar livre e contato direto com arte e natureza.

Localizado no Alto Boa Vista, um dos pontos mais altos e tranquilos da cidade, o complexo cultural funciona em meio a um fragmento preservado de Mata Atlântica e reúne arte, música e patrimônio ambiental em um único espaço. Durante o Carnaval, a proposta é oferecer ao público uma alternativa que combina lazer, cultura e experiência sensorial, sem abrir mão do clima festivo.

Segunda-feira de Carnaval (16): espetáculo "Carnaval dos Animais" é destaque da programação

A principal atração da segunda-feira (16) é o espetáculo “Carnaval dos Animais”, que será apresentado às 15h. A performance reúne marchinhas, sambas e frevos em um repertório voltado a públicos de diferentes idades, com uma abordagem lúdica e visualmente marcante.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Com figurinos coloridos e adereços inspirados no universo animal, a apresentação cria uma atmosfera envolvente especialmente pensada para crianças e famílias que desejam vivenciar o Carnaval de forma cultural e acessível. A proposta dialoga com o cenário natural do museu, onde esculturas, gramados e trilhas formam um ambiente propício para experiências ao ar livre.

O espetáculo integra a agenda especial de Carnaval promovida pelas instituições e reforça a ideia de que a folia pode ser celebrada também em espaços dedicados à arte e à música.

A entrada para o evento segue a política regular de ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada para estudantes e idosos).

Excepcionalmente nesta segunda-feira de Carnaval, o funcionamento ocorre das 9h às 18h.

Terça-feira (17): visitação cultural em um dos espaços mais emblemáticos de Campos do Jordão

Na terça-feira (17), o público poderá aproveitar o horário normal de funcionamento, das 9h às 18h, para explorar o acervo permanente do museu e a estrutura do auditório.

O Museu Felícia Leirner abriga 88 esculturas distribuídas ao longo de aproximadamente 35 mil metros quadrados de área verde. As obras estão integradas à paisagem natural, criando uma experiência singular em que arte e natureza se complementam. O visitante percorre trilhas e caminhos que revelam diferentes perspectivas das esculturas, em um passeio que combina contemplação estética e contato com o meio ambiente.

O espaço se destaca como um dos principais pontos turísticos culturais de Campos do Jordão, atraindo visitantes durante todo o ano, especialmente em períodos de alta temporada como o Carnaval.

Já o Auditório Claudio Santoro, localizado dentro do mesmo complexo, é reconhecido nacionalmente por sediar o tradicional Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão, considerado o maior evento de música clássica da América Latina. A estrutura moderna e a acústica privilegiada consolidaram o auditório como referência no cenário cultural brasileiro.

Durante o feriado, mesmo quando não há concertos agendados, o espaço integra o roteiro de visitação e reforça a importância do conjunto arquitetônico e cultural da área.

Cultura, turismo e natureza: alternativa ao circuito tradicional do Carnaval

O Carnaval em Campos do Jordão costuma movimentar hotéis, restaurantes e pontos turísticos, especialmente na região do Capivari. No entanto, há um público crescente que procura experiências mais tranquilas, familiares e culturalmente enriquecedoras.

Nesse contexto, o Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro se consolidam como opção estratégica para quem deseja aproveitar o feriado com qualidade e conteúdo. A combinação de espetáculo musical, visitação ao ar livre e paisagem serrana cria um cenário ideal para famílias com crianças, casais e visitantes interessados em turismo cultural.

A localização no Alto Boa Vista também contribui para uma experiência diferenciada. A altitude e o clima ameno característicos de Campos do Jordão tornam o passeio ainda mais agradável, especialmente durante o verão na serra.

Além disso, o contato com a Mata Atlântica preservada amplia o caráter educativo da visita. O complexo trabalha com três eixos principais: artes visuais, música e patrimônio ambiental. Essa integração é percebida na própria dinâmica do espaço, onde esculturas dialogam com a vegetação nativa e com a topografia do terreno.

Patrimônio artístico de relevância nacional

Inaugurado em 1979, o Museu Felícia Leirner se tornou referência no campo das esculturas ao ar livre no Brasil. A artista Felícia Leirner, responsável pelas obras que compõem o acervo, desenvolveu uma produção marcada por formas orgânicas, linhas curvas e diálogo com o espaço.

A disposição das 88 esculturas ao longo da área verde permite uma experiência imersiva, em que o visitante percorre o espaço em ritmo próprio. O percurso revela diferentes núcleos de obras, criando um roteiro que combina apreciação estética e contemplação da paisagem.

Para quem visita Campos do Jordão durante o Carnaval, incluir o museu no roteiro representa a oportunidade de conhecer um dos equipamentos culturais mais importantes da cidade, ampliando a experiência turística para além do entretenimento tradicional.

Experiência para todas as idades

Um dos diferenciais da programação nos dias 16 e 17 é o caráter familiar das atividades. O espetáculo “Carnaval dos Animais”, por exemplo, foi pensado para envolver crianças e adultos, promovendo interação por meio da música e da ambientação temática.

Já a visitação ao acervo permanente permite que cada faixa etária explore o espaço de maneira distinta: crianças encontram estímulo visual nas esculturas e no contato com a natureza; jovens e adultos podem aprofundar a apreciação artística; idosos desfrutam de um passeio tranquilo em ambiente aberto.

Essa versatilidade amplia o alcance do evento e reforça o papel das instituições como espaço democrático de acesso à cultura.

Serviço

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão (SP)

Funcionamento no Carnaval:

Segunda-feira (16): das 9h às 18h

Terça-feira (17): das 9h às 18h

Ingressos: R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada para estudantes e idosos). Aos domingos, a entrada é gratuita conforme política vigente.

Para quem está em Campos do Jordão neste Carnaval e busca uma programação que una arte, música e natureza, o Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro oferecem uma alternativa cultural sólida, com estrutura organizada, ambiente seguro e proposta voltada à convivência familiar.

Em meio à movimentação típica do feriado, a programação dos dias 16 e 17 se apresenta como convite a uma experiência mais contemplativa e enriquecedora, reafirmando o papel de Campos do Jordão como destino que vai além do turismo sazonal e se consolida também como polo cultural da Serra da Mantiqueira.