Famosos prestigiam segundo dia oficial do Carnaval de Salvador e movimentam camarotes da folia

O segundo dia oficial do Carnaval de Salvador confirmou o que já era esperado: a edição de 2026 começou com forte presença de celebridades nos camarotes mais disputados da capital baiana. Entre moda, música e encontros animados, nomes conhecidos do público circularam pelos espaços exclusivos da festa, acompanhando de perto a passagem dos trios elétricos e dando início à maratona da folia.

Nos corredores, registros com fãs, vídeos para redes sociais e bastidores compartilhados em tempo real reforçaram o clima de estreia da temporada, que deve reunir ainda mais personalidades ao longo dos próximos dias.

Camarote Salvador reúne influenciadoras e clima de estreia

Um dos pontos mais movimentados da noite foi o tradicional Camarote Salvador. Silvia Braz e Jade Picon marcaram presença no espaço a convite da marca Eudora. As duas acompanharam a programação diretamente da área privilegiada do camarote e registraram momentos da festa para seus seguidores.

Em meio à movimentação intensa da noite, Silvia Braz destacou o significado do Carnaval para o calendário pessoal. “Por mais que eu já tenha tido vários compromissos em 2026, o carnaval realmente marca meu início do ano e eu amo essa energia. Em Salvador, representa muito o nosso país, o povo brasileiro com todo brilho e autenticidade. A criatividade e a emoção tomam conta nesses dias de folia, com tanta beleza para os olhos e para a alma”, afirmou.

A presença das influenciadoras reforçou a combinação entre moda e entretenimento que caracteriza os camarotes da capital baiana, onde marcas, artistas e criadores de conteúdo dividem espaço em uma vitrine de tendências e ativações.

Expresso 2222 recebe artistas e homenagens

Outro espaço que concentrou atenções foi o tradicional Camarote Expresso 2222, comandado pela família de Gilberto Gil. O camarote recebeu nomes como Bruna Marquezine e Sasha Meneghel, que estiveram no local a convite da Havaianas. As duas foram vistas circulando pelo espaço e acompanhando a festa ao som dos grandes sucessos do axé, ritmo que embala os circuitos oficiais da cidade.

Regina Casé também marcou presença com um look em homenagem à cantora Preta Gil. A atriz esteve acompanhada de Estevão Ciavatta e Benedita Casé Zerbini. Os atores Silvero Pereira e Marcelo Serrado completaram a lista de convidados que aproveitaram a noite em clima descontraído.

Tradicional ponto de encontro de artistas, produtores culturais e convidados do meio artístico, o Expresso 2222 manteve a característica de reunir diferentes gerações em torno da música baiana e do espírito irreverente que marca o Carnaval de Salvador.

Temporada promete mais encontros

Com trios elétricos percorrendo os circuitos e camarotes funcionando a pleno vapor, o início oficial da folia sinaliza uma temporada intensa na capital baiana. A expectativa é de que novos nomes do entretenimento, da moda e do esporte desembarquem na cidade ao longo da semana, ampliando a visibilidade nacional do evento.

Entre encontros inesperados, homenagens e muita música, o Carnaval de Salvador mais uma vez reafirma seu protagonismo como uma das maiores festas populares do país, reunindo tradição, diversidade cultural e a presença constante de celebridades nos bastidores da folia.