Taubaté e Pinda se destacam no 40º FEMUCAR

Festival de Marchinhas é um dos mais longevos eventos culturais da cidade - Foto Sérgio Biagioni

Taubaté foi o grande destaque do Festival de Músicas Carnavalescas (FEMUCAR), que em 2026 completou 40 edições. A cidade emplacou o primeiro e o terceiro lugares no concurso marcado por muita criatividade e irreverência. A marchinha “Quero ter 1 milhão” interpretada por João Bosco Pimentel faturou o primeiro lugar. Pelo título, o artista ganhou troféu e R$ 2.860.

A medalha de bronze para os taubateanos foi conquistada pela dupla Ge Drumond e Débora Yoshizumi, que apresentou a música “Um nó só”. Com o terceiro lugar, os artistas faturaram R$ 1.560 e um troféu de honra ao mérito. Já a vice-campeã do FEMUCAR foi a marchinha “Antibiótico”, interpretada por Valtão e Jorge Boi, de Pindamonhangaba. A dupla levou para casa um troféu e R$ 1.860.

Pinda conquistou ainda o quarto lugar com música “A vaca H”, uma canção hilária apresentada por Juliana Leme, que foi premiada com R$ 1.360. Fechando o ranking, a quinta colocação ficou com a marchinha “É carnaval, clareou”, de Fernando Barros, da cidade de Mairiporã, que levou para casa R$ 1.160.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Ao todo 20 marchinhas disputaram a preferência dos jurados, que avaliaram Letra, melodia e apresentação.

Corte de Momo é jordanense!

Campos do Jordão não subiu ao pódio no FEMUCAR, mas em compensação os jordanenses brilharam na eleição da Corte de Momo. Nícolas Augustos foi escolhido o Rei da Folia. Além da coroa de Rei Momo, ele também faturou R$ 1.800. Ele vai reinar ao lado da belíssima Dani Soares, eleita a Rainha do Carnaval 2026, que também recebeu R$ 1.800 reais pela conquista.

Corte de Momo do Carnaval 2026 - Foto Sérgio Biagioni

O título de Primeira Princesa ficou com Rosy Vettorazzy, enquanto que Joh Alves foi nomeada Segunda Princesa. Como premiação elas receberam R$ 1.200 e R$ 800 respectivamente. Fantasia, simpatia, beleza, desenvoltura na passarela e samba no pé foram os critérios avaliados. Ao todo, a Secretaria Municipal de Valorização da Cultura distribuiu aos vencedores do FEMUCAR e da Corte de Momo R$ 14,4 mil em prêmios.