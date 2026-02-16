Salgadinho encerra o Carnaval de Sanja nesta terça (17) e promete arrastar multidão na Via Oeste, em São José dos Campos

Depois de dias de festa intensa, público numeroso e clima de celebração que tomou conta da cidade, o Carnaval de Sanja chega ao seu último dia de programação nesta terça-feira (17), na Via Oeste, em São José dos Campos. A expectativa é de mais uma grande concentração de foliões para acompanhar o encerramento oficial da folia, que terá como principal atração o cantor Salgadinho.

Em sua quarta edição, o evento consolidou-se como um dos principais carnavais de rua do Vale do Paraíba, reunindo milhares de pessoas ao longo do fim de semana com uma programação diversificada que incluiu trio elétrico, blocos tradicionais, DJs e apresentações gratuitas. A Via Oeste voltou a se transformar em um dos principais pontos de encontro da região durante o período carnavalesco.

Programação começa à tarde

A agenda desta terça-feira tem início às 15h, com abertura e aquecimento comandado por DJ no trio elétrico, preparando o público para a sequência de atrações. Às 15h30, o Bloco Pelados em Sanja assume o comando da festa, mantendo o ritmo animado que marcou os dias anteriores do evento.

Na sequência, às 17h30, o Bloco FF Elétrico, com Fernando e Fabiano, leva ao público um repertório voltado ao sertanejo, ampliando a diversidade musical da programação e reforçando a proposta do Carnaval de Sanja de contemplar diferentes estilos e públicos.

Salgadinho é o grande destaque da noite

O ponto alto da noite está marcado para as 19h30, quando Salgadinho sobe ao trio elétrico à frente do Bloco Império. Ex-vocalista do grupo Katinguelê e um dos nomes mais conhecidos do pagode romântico dos anos 1990, o artista promete transformar a Via Oeste em um grande coro coletivo.

No repertório, sucessos que marcaram época e atravessaram gerações devem embalar o público, resgatando clássicos do samba e do pagode que fizeram história nas rádios e nos carnavais de rua pelo Brasil. A expectativa é de encerramento em clima de celebração, com forte participação do público e atmosfera nostálgica aliada à energia característica das micaretas.

Estrutura reforçada e foco na segurança

A organização mantém a estrutura que foi destaque nos dias anteriores. O evento conta com super trio elétrico, sistema de som profissional, reforço no esquema de segurança, presença de brigadistas, ambulâncias, equipes de apoio, praça de alimentação, bares e áreas de convivência.

A classificação indicativa é para maiores de 18 anos. A recomendação é que o público chegue com antecedência para evitar filas e aproveitar todas as atrações desde o início da programação.

Carnaval de Sanja consolida força regional

Ao longo desta edição, o Carnaval de Sanja reforçou seu papel como um dos principais eventos populares da região, atraindo não apenas moradores de São José dos Campos, mas também visitantes de cidades vizinhas do Vale do Paraíba.

Com entrada gratuita e programação plural, o evento reafirma a força do carnaval de rua como manifestação cultural e motor de movimentação econômica local, impulsionando comércio, serviços e turismo na cidade.

O encerramento com Salgadinho marca o fim oficial da festa em 2026, mantendo a tradição de fechar a programação com um nome de destaque nacional e deixando o público com expectativa para a próxima edição.

Programação – Terça-feira (17/fev)

15h – Abertura (aquecimento com DJ no trio)

15h30 – Bloco Pelados em Sanja

17h30 – Bloco FF Elétrico – Fernando e Fabiano

19h30 – Bloco Império – Salgadinho