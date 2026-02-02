Previsão de tempestades coloca Defesa Civil Estadual em alerta

Meteorologia prevê chuvas com potencial para alagamentos - Foto Defesa Civil

A semana começou com risco elevado de tempestades devido a um sistema meteorológico que se aproxima do Estado de São Paulo. Há previsão de chuvas intensas acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo. Segundo a meteorologia, os temporais deverão atingir várias regiões paulistas principalmente na terça-feira, 03/02.

No Vale do Ribeira e Região do Itapeva, a previsão é de altos volumes de chuva. Também deve chover forte nas regiões de Sorocaba e Bauru. Nas áreas de Marília, Campinas, Presidente Prudente, Araraquara, São José do Rio Preto, Araçatuba, Ribeirão Preto, Barretos e Franca são esperadas preceptações de volume médio.

Os mapas meteorológicos também preveem volume médio de chuva para a Grande São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) e a Defesa Civil Estadual estão de plantão 24h para garantir uma resposta rápida às possíveis ocorrências.

A orientação é evitar áreas sujeitas a enchentes e deslizamentos de terra. Quem vive nas encostas deve ficar atento aos sinais de movimentação do solo, como rachaduras nas paredes e inclinação de árvores e postes. Emergências serão atendidas pelo número 199 da Defesa Civil e 193 do Corpo de Bombeiros.