Duo de Violão e Violino toca no Museu Felícia Leirner em Campos do Jordão

O concerto será realizado ao ar livre no final da tarde. E terá como cenário o jardim do Museu, além da natureza exuberante de Campos, complementando o clima artístico do evento.

O Duo Rios-Araújo foi criado em 2017. Em 2018, a dupla de músicos participou da 56ª Edição do Festival de Música de Câmara Villa Lobos e também do VIII Concurso de Música de Câmara, ambos realizados no Rio de Janeiro.

Programe-se

Duo Rios-Araújo

Dia: Sexta, 24 de Janeiro de 2020

Horário: 16h

Local: Museu Felícia Leirner – Auditório Claudio Santoro

Endereço: Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1.880 – Alto da Boa Vista – Campos do Jordão

Entrada: Inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso)