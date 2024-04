Show “Viola Enluarada”, da Cia. Minaz, chega a Campos do Jordão com clássicos sertanejos e eruditos

Tempo de Leitura: 4 minutos

O espetáculo “Viola Enluarada”, da Cia. Minaz, chega a Campos do Jordão neste fim de semana, trazendo uma fusão de clássicos sertanejos e eruditos ao Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, ambos pertencentes à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. O grupo apresentará sua performance musical no auditório, com entrada franca.

Além do espetáculo, as instituições oferecem uma agenda diversificada de atividades para toda a família, incluindo oficinas de arte e temas ambientais e de sustentabilidade. Abaixo, segue a programação completa:

Série Orquestras Paulistas: “Viola Enluarada”, da Cia. Minaz

O espetáculo “Viola Enluarada” retorna a Campos do Jordão no dia 20 de abril, sábado, no Auditório Claudio Santoro. Criado em 2014, o show já foi apresentado em diversas cidades do interior paulista, alcançando um público de mais de 5 mil pessoas. Sua proposta é divulgar a música brasileira de raiz e introduzir o público do interior paulista à música erudita.

Composto por um octeto vocal acompanhado por um quinteto de cordas, o grupo apresentará um repertório diversificado que mescla a tradição da música brasileira com elementos da música clássica, incluindo obras como “Trenzinho Caipira”, de Villa Lobos, e sucessos do cancioneiro sertanejo, como “Inhambu-xitã” e “Sola da Bota”.

A Cia. Minaz, atuante há 34 anos no cenário cultural paulista, é reconhecida por suas produções de ópera e musicais, com foco no público do interior do estado.

O espetáculo “Viola Enluarada” é gratuito, com distribuição de ingressos através da plataforma Sympla.

Data: 20 de abril (sábado) Horário: 19h Entrada: gratuita Ingressos: Link para reserva

Família no Museu: “A Ação da Água no Solo”

Em comemoração ao Dia da Terra, no dia 22 de abril, o setor educativo do museu promove uma atividade enfatizando a importância da cobertura vegetal sobre os solos e da mata ciliar na preservação dos cursos d’água. Através de um experimento, serão exploradas diferentes situações da ação das águas da chuva no solo, visualmente demonstrando conceitos como degradação do solo, deslizamento de terra e assoreamento.

Data: 20 de abril (sábado)

Horário: 15h

Entrada: R$ 15 (inteira) / R$ 7,50 (meia)

Informações: (12) 3512-2508

Por dentro do viveiro: “Semeadura do Pinhão”

No dia 20 de abril, sábado, o Museu Felícia Leirner convida o público a explorar seu viveiro e aprender sobre o ciclo reprodutivo da araucária, caracterizado pela liberação dos pinhões a partir do mês de abril. Os educadores destacam a importância dessas sementes, apreciadas por diversos animais, em um passeio pelo espaço que apresenta um fragmento da Mata Atlântica na Serra da Mantiqueira.

Data: 20 de abril (sábado)

Horário: 11h

Entrada: R$ 15 (inteira) / R$ 7,50 (meia)

Informações: (12) 3512-2508

Oficinas Temáticas – “Figura Humana: Arte e Narrativa”

De 23 a 27 de abril, terça-feira a sábado, o museu promove a oficina temática “Figura Humana: Arte e Narrativa”, convidando o público a explorar a fase figurativa das obras de Felícia Leirner. A atividade propõe aos participantes a construção de histórias ou biografias para as esculturas ao ar livre, utilizando um roteiro de perguntas para observação das obras e expressando as narrativas através de colagens ou desenhos.

Data: 23 a 27 de abril (terça-feira a sábado)

Horário: 11h

Entrada: R$ 15 (inteira) / R$ 7,50 (meia)

Informações: (12) 3512-2508

Família no Museu – “A Cidade é Nossa: Oficina de Lambe Lambe”

No dia 23 de abril, terça-feira, o setor educativo do museu e auditório propõe a oficina virtual de lambe-lambe “A cidade é nossa”, em celebração aos 150 anos de Campos do Jordão. Os participantes aprenderão a produzir seus próprios pôsteres artísticos, explorando essa linguagem da arte urbana contemporânea como um meio de expressão e divulgação de ideias na comunidade.

Data: 23 de abril (terça-feira)

Horário: 18h

Local: Redes sociais das instituições

Youtube: /museufelicialeirner

Instagram: @museufelicialeirner

Facebook: /museufelicialeirner

Twitter: /mfelicialeirner

Essa é a programação completa oferecida pelo Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro em Campos do Jordão para o fim de semana e os próximos dias, proporcionando uma variedade de atividades culturais e educativas para todos os públicos.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, instituições do Governo do Estado de São Paulo administradas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, foram inauguradas em 1979 e ocupam aproximadamente 35 mil metros quadrados dentro de um fragmento de Mata Atlântica.

A atuação das instituições se dá em três eixos: nas artes visuais, com as 88 esculturas de Felícia Leirner, considerado um dos acervos do gênero mais importantes do Brasil; na música, por meio do Auditório, palco do mais importante festival de música clássica da América Latina; e no patrimônio ambiental, representado pela reserva no entorno dos equipamentos.

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista.

Funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação)

Informações:

(12) 3512-2508 ou [email protected]

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50 (estudante e idoso) – gratuita aos domingos (clique aqui e conheça a política de gratuidade