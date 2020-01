Mostra de arte Flores Silvestres acontece na Casa da Xilogravura em Campos do Jordão

O artista apresenta gravuras onde são retratadas pessoas que vivem as margens da sociedade, e que não são vistos pela maioria dos cidadãos que passam apressados.

Na definição de Ballestero são registros de “pessoas que estão em todos os lugares e ao mesmo tempo não estão em lugar nenhum”.

Para criar suas obras, o artista captura as pessoas fotograficamente. As imagens então são transferidas por meio de desenho para pranchas de MDF.

Estas pranchas são então entalhadas e recebem tinta. As obras são criadas através da impressão da madeira no papel, criando a mostra que será apresentadas ao público no Museu em Campos do Jordão.