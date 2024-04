Presidente da OAB SP falará sobre crimes contra as mulheres em Campos do Jordão, neste sábado

Tempo de Leitura: 2 minutos

No próximo sábado, dia 20 de abril, Campos do Jordão receberá a presidente da OAB SP, Patricia Vanzolini, para inaugurar um ciclo de Debates em Direito Penal, a partir das 8h30, no Hotel Boutique Quebra Noz. O tema “Standard Probatório nos Crimes de Gênero” será abordado pela presidente da OAB SP, refletindo sobre a quantidade de evidências necessárias para condenações em casos de crimes contra mulheres, um desafio enfrentado pela advocacia criminal.

A paridade de gênero é um dos princípios fundamentais da OAB SP, e a gestão atual tem implementado mais de 20 iniciativas voltadas para as mulheres e a igualdade de gênero. Entre essas ações estão o projeto “Advocacia Sem Assédio”, as recentes normas de paridade de gênero e raça nas indicações para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), a instituição das medalhas “Esperança Garcia” e “Tereza de Benguela”, e a criação do Selo Promove Mulheres Advogadas.

Além de Patricia Vanzolini, os debates em Campos do Jordão contarão com a participação de outros palestrantes reconhecidos na área de Direito Penal. Guilherme Madeira abordará o tema “Processo Criminal Transformativo e Modelo Não-Violento: Novas Perspectivas sobre a Questão Criminal”, enquanto Gustavo Junqueira discutirá o “Sistema Penal Redutor”.

O evento é gratuito, porém as vagas são limitadas. O ciclo de palestras é exclusivo para advogados e advogadas, e as inscrições podem ser feitas na área restrita do site da OAB SP, mediante senha. Os “Debates em Direito Penal” são promovidos pela OAB Campos do Jordão, sob a liderança do presidente André Luiz dos Santos.

Serviço: Debates em Direito Penal Sábado, 20 de abril, das 8h30 às 13h00 Local: Hotel Boutique Quebra-Noz | Rua Arnola, 100 – Capivari, Campos do Jordão (SP) Inscrições gratuitas online.