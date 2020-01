NetCampos facilita contato por WhatsApp com Hotéis e Pousadas de Campos do Jordão

Este novo serviço tem o objetivo de melhorar o contato de empresas do ramo turístico, agindo como uma ponte, que liga o turista viajante com a oferta de hospedagem na cidade mais alta do Brasil.

Para Alan Germano, fundador do portal, este canal de comunicação tem com objetivo agilizar os negócios feitos em Campos do Jordão:

“Pensando justamente nisso, a NetCampos está implementado o WhatsApp, possibilitando uma facilidade para os internautas nesta comunicação. Podendo eles fazerem cotações diretamente com as empresas sem passar por intermediários”. Afirma Alan.