Grupo de Empresários Anuncia Projeto em Campos do Jordão com investimento projetado em mais de 200 milhões de reais

Um consórcio de empresários de destaque nas áreas de turismo e entretenimento revelou seus planos para um grande projeto em Campos do Jordão. Com um investimento substancial projetado em mais de 200 milhões de reais, eles estão trazendo para a região um verdadeiro complexo turístico, prometendo oferecer uma experiência de classe mundial, que atrairá visitantes de todo o Brasil para a cidade.

Como ponto inicial deste empreendimento, o grupo pretende iniciar com a concepção de um Parque dos Dinossauros de grandes proporções. Concebido para ser um verdadeiro santuário para os amantes da paleontologia e curiosos de todas as idades, este parque proporcionará uma jornada fascinante pelo mundo pré-histórico, imerso em uma paisagem exuberante que convida à contemplação e ao aprendizado.

As obras de construção do Parque dos Dinossauros estão programadas para iniciar nos próximos dias, com uma previsão de conclusão estimada em 90 dias. Graças à disponibilidade de réplicas de dinossauros já existentes no Brasil, a montagem das atrações promete ser um processo eficiente e meticuloso.

Com mais de 100 atrações emocionantes, o Parque dos Dinossauros em Campos do Jordão promete oferecer aos visitantes uma experiência completa de imersão na história mesozoica, que abrange três distintos períodos: o Triássico, que ocorreu entre 251 e 100 milhões de anos atrás; o Jurássico, que estendeu-se de 200 a 146 milhões de anos atrás; e o Cretáceo, que abrangeu o período de 146 a 65,5 milhões de anos atrás. Cada uma dessas épocas será representada por exposições e atividades cuidadosamente elaboradas, proporcionando aos visitantes uma jornada emocionante através do tempo e do mundo dos dinossauros.

O principal propósito do Parque dos Dinossauros é promover a reconexão dos visitantes com a natureza, oferecendo uma experiência imersiva e educativa que transcende gerações. Desde crianças até adultos, o parque visa criar momentos inesquecíveis e experiências memoráveis para todos os públicos.

Ao explorar as exposições e participar das atividades oferecidas, os visitantes têm a oportunidade de se maravilhar com a grandiosidade dos dinossauros e aprender sobre a história fascinante da vida na Terra. Ao mesmo tempo, o ambiente natural e exuberante do parque convida os visitantes a se reconectar com a natureza, criando um espaço onde a aventura, a descoberta e a diversão se encontram em perfeita harmonia.

Além do Parque dos Dinossauros, o complexo turístico abrigará outras quatro atrações igualmente empolgantes, que serão anunciadas em breve. Essa diversidade de experiências promete cativar não apenas os amantes da história natural, mas também os entusiastas de aventura e lazer.

O projeto não se limita apenas a oferecer entretenimento de alta qualidade. O consórcio também está comprometido em impulsionar a economia local, prevendo a criação de aproximadamente 400 empregos diretos e indiretos durante a construção e operação do complexo.

Nesta quarta(17), o diretor administrativo financeiro do grupo, Sr. Mauricio Bruns, se reuniu com o prefeito de Campos do Jordão, Marcelo Padovan, para apresentar os detalhes do projeto. Eles discutiram como essa iniciativa pode trazer um grande desenvolvimento para o município.

Bruns, que representa o consórcio e é empresário do setor têxtil, procurador e diretor executivo da fundação Hermann Weege – Zoo Pomerode, enfatiza que a construção e operação de um complexo turístico de tal porte, trará benefícios substanciais para todo o município. Ele destaca que além de atrair visitantes e aumentar o apelo turístico da região, o empreendimento também terá um impacto positivo na economia local. A criação de empregos diretos e indiretos gerará uma renda adicional para os moradores, enquanto o aumento do fluxo de turistas estimulará o crescimento de negócios locais, como restaurantes, hotéis e uma variedade de outras atividades comerciais. Essa sinergia entre o turismo e os empreendimentos locais promoverá um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico, tornando-se uma oportunidade única para impulsionar o progresso sustentável em toda a região.

Com uma combinação única de entretenimento, educação e impacto econômico positivo, o projeto do novo complexo turístico em Campos do Jordão, promete ser uma nova referência no turismo brasileiro.