Recital com violonista Glauber Rocha é atração sábado em Hotel de Campos do Jordão

No repertório estão clássicos de compositores como Francisco Tárrega, entre eles “Recuerdos de la Alhambra”, e ainda peças do brasileiro Francisco Mignone.

O músico é natural de Lucélia, no noroeste do Estado de São Paulo, e iniciou seus estudos musicais ao piano com cinco anos de idade. E aos doze passou para o violão.

Glauber graduou-se em 2009 pela Universidade de São Paulo, tendo como orientador Edelton Gloeden.

Sua experiência internacional inclui estudos na Alemanha em 2013, quando tornou-se Master of Music pela Hochschule Für Musik und Theather, em Munique, na classe do professor Franz Halasz.