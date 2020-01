Soprano Gabriella Rossi se apresenta em recital no Hotel Toriba em Campos do Jordão

Gabriella Rossi

Bacharel em canto pela UNESP, a soprano também é formada pelo Ópera Estúdio da EMESP.

Sua experiência internacional inclui a participação como cantora do Centre de Perfeccionament Plácido Domingo, em Valência, Espanha, em 2011.

Gabriella também participou do 37º e 38º Festivais de Inverno de Campos de Jordão, onde foi aluna ativa da masterclass de Kiri te Kanawa.

Ela também trabalha em diversas produções de óperas, geralmente em papeis protagonistas, destacando-se, entre tantas: Eurídice em “Orpheè aux Enfers” de Offenbach, Fiordiligi em “Così fan tutte” de Mozart e Hanna em “Die Lustige Witwe” de Lehár.

Em 2008 Gabriella teve seu début internacional no Festival Gilbert and Sullivan, realizado em Buxton, Inglaterra, cantando o papel protagonista (Josephine) e recebendo o prêmio Adjuricator’s Award.

Em Novembro de 2011 fez seu début no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, cantando Fata Morgana da ópera “L’amour pour trois orange”, de Prokofiev.

Em Setembro de 2014 debutou Desdemona da ópera “Otello”, de Verdi, no Theatro da Paz em Belém, onde teve a oportunidade de trabalhar com Walter Fraccaro. Em 2015 foi a única artista sul-americana selecionada em para participar do Concurso Internacional de Canto Lírico Renata Tebaldi, realizado em San Marino.