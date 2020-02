Música e Teatro no Carnaval: Veja a programação do Museu Felícia em Campos do Jordão

Charanga da Folia

Charanga da Folia traz a essência do Carnaval popular com uma banda tradicional, que é composta por bumbo, caixa e naipe de sopro com saxofone, trompete e souzafone. Os músicos tocarão e cantarão de forma itinerante, percorrendo os espaços designados para a brincadeira e interagindo com o público.

No repertório, as marchinhas tradicionais reverenciam esta que é a maior festa popular do Brasil. O resultado é uma animada brincadeira que espalha alegria e coloca o público para dançar e cantar por onde a Charanga da Folia passar. A banda é formada por músicos que atuam no Vale do Paraíba e participam ativamente do Carnaval da região. Conta com Ari Pereira voz, bumbo e violão, moringa d’Xoroque, caixa e percuteria, Gilson Morais no saxofone, Douglas Drumond no trompete e Vinícius Castro com o souzafone.

Dia: Sábado, 22 de Fevereiro de 2020

Horário: Das 16h às 17h30

Entrada: inteira R$10,00 e meia R$5,00 (estudante e idoso)