Qual a melhor época do ano para Viajar à Campos do Jordão?

Esta é a estação em que a cidade é mais procurada. Durante o inverno o frio deixa as pessoas mais elegantes. E as paisagens mais belas, incluindo noites com temperatura abaixo de zero e manhãs cobertas de geada.

Neste período a cidade recebe diversos eventos e atividades sazonais, como shoppings itinerantes, promoções de marcas e muita gente de diversas regiões do Brasil.

A principal atração deste período e o Festival de Inverno. O maior evento brasileiro de música clássica reúne o que há de melhor na música erudita nacional, incluindo grandes artistas internacionais.

Durante as férias de julho, a cidade recebe ainda diversas atrações noturnas, como baladas, festas e eventos musicais.

No mês de Agosto ainda temos bastante frio, mas o movimento já é bem tranquilo, tanto nas estradas quanto nos restaurantes e atrativos.

No final do inverno as árvores de cerejeira dão cores especiais para a paisagem do centro turístico, criando cenários dignos do cinema, como mostra a foto.