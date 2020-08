Campos do Jordão, um Caso de Amor, uma Amizade de Altitude.

As montanhas sempre me fascinam. Nada me encanta mais do que as montanhas. Nasci numa delas, na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão. Sou montanhês, jordanense.

Sinto-me honrado e privilegiado em nascer aqui. Tenho uma relação intensa de amor com essa montanha. Sou apaixonado por ela; paixão não tem limites.

Não consigo entender esse caso de amor. Apenas, amo. Me sinto à vontade, em meio a grandes morros e lombas.

Sou convencido do poder mágico e libertador dessa montanha. Que maravilha andar acima, se embrenhar em suas matas, às vezes densa, às vezes não, e ver a paisagem sob uma perspectiva diferente. Estou apaixonado! Sinto as mais diversas sensações de estar em contato com essa natureza. Sou como um cabrito montanhês, que fica sempre nas alturas apreciando a paisagem.

Há cachoeiras, lagos, beleza e mistério. O ar é mais puro. A montanha me preenche, me eleva… me faz sentir quão pequeno sou…um pequeno homem das montanhas. O prazer da vida próximo à natureza é fascinante!

A montanha me faz um desafio a mim mesmo, fazendo com que eu conquiste minhas dúvidas; um desafio saudável, ao proporcionar paisagens belíssimas. Sim, viver nessa montanha alta e fria, me incita. É maravilhoso e difícil descrever. Um sentimento de paz e sensação de liberdade, reina completamente. Um lugar verdadeiramente especial e um cenário perfeito. Uma visão panorâmica de Alpes.

Gosto de viver nas montanhas de Campos do Jordão. É uma amizade de altitude, de montanha! É o meu habitat convencional. Suas montanhas e serras, à distância, azuis, chamam-me a atenção. Sinto-me seguro, nessa aventura única de viver. Sinto e respiro seu ar salubérrimo. É inexplicável a sensação que se tem.

As montanhas de Campos do Jordão além de fascinantes, são exuberantes, lindas e imponentes. Montanha poderosa, suntuosa, estática, impávida e colossal. Elas me dão motivação e me inspiram… onde brotam as melhores flores de altitude… onde inúmeros jardins encantam os olhos. Montanhas que moldam a felicidade e a simplicidade da vida. Isto é Campos do Jordão!

Escrevo nas montanhas. Alguém já disse que todo ser humano quer viver no topo das montanhas, mas a verdadeira felicidade consiste em escalá-las, dominá-las. A natureza me lembra que não somos invencíveis…, mas a fé move montanhas… a paixão move montanhas. É uma viagem ambiental. Campos planos, lombas, colinas, onde altas árvores mascaram os raios do sol. Todo verde, como aquelas fotos perfeitas que se acham em revistas de viagem. Campos verdes que nos deixam a paz.

Eu me apaixonei por Campos do Jordão. É a minha montanha! O dia é lindo, a sensação de frio seduz, instiga… É uma montanha magnífica. Sua paisagem é deslumbrante, uma visão panorâmica incrível. Morros, serras e cumes, vales e rios. Sensação de gratidão e plenitude. É sublime! (Maurício de Souza Lino).