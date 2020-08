Parque Capivari já disponibiliza venda de ingressos para o Pedalinho e Teleférico em Campos do Jordão

Um dos principais atrativos de Campos do Jordão, o Parque Capivari tem muita história e longevidade. Praticamente tudo começou na cidade em função da Estrada de Ferro de Campos do Jordão inaugurada em 1914, que juntamente com a Estação Emílio Ribas ser transformaram em um marco da cidade.

Após alguns anos, por volta de 1970, Campos do Jordão entrou para a história com a inauguração do primeiro teleférico de cadeirinha mono cabo, tornando a cidade referência nacional em lazer e turismo.

Passando por um processo de restauração e revitalização o Novo Parque Capivari, se torna um novo capítulo na história de Campos do Jordão, está sendo revitalizado toda a estrutura de lazer, compras, gastronomia e entretenimento.

Tudo é novo: paisagismo, pedalinhos, espaços de passeio e descanso e o palco sobre o lago, feito para receber shows e o já consagrado Festival Internacional de Inverno de Campos do Jordão.

A entrada no parque é gratuita, porém algumas atrações são cobradas, como é o caso do pedalinho e o teleférico (as famosas cadeirinhas). Confira abaixo valores dos atrativos e horário de funcionamento do parque.