Alunos do Curso Técnico em Administração do Senac realizam evento em Campos do Jordão

Com o projeto Administra Campos Alcance, alunos do curso técnico em Administração da unidade Senac de Campos do Jordão, realizam evento online com o tema: A importância da Administração em tempos de crise.

O evento será realizado nos dias 21, 22, 23 e 24 de Setembro de 2020, com transmissão ao vivo pelo canal Apoio ao Pequeno Empreendedor Youtube as 19h. Nesta sua primeira edição os alunos reunem empresários convidados de Campos do Jordão e região para debater sobre o tema.

Em cada dia do evento, serão abortados assuntos dentro da área da Administração, em forma de bate-papo entre os alunos e convidados. Este será um momento precioso de troca de experiências e aprendizado com os alunos no comando.

Confira a grade da programação desta primeira edição:

21/09 – Comunicação – https://youtu.be/Dm1hBBAAOLc

22/09 – Flexibilidade e Adaptabilidade – https://youtu.be/0LZyC-revDU

23/09 – Finanças – https://youtu.be/bU9k2ibcdBo

24/09 – Marketing – https://youtu.be/Bdua-YBAQnU