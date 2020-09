Feriado prolongado de 7 de Setembro em Campos do Jordão teve grande movimento

Com a flexibilização em todo o pais, o turismo doméstico tem apresentando uma retomada animadora. Com a moeda americana super valorizada diante do real, voos internacionais voltando aos poucos, tem gerado um cenário interessante para a retomada do turismo interno.

Diante desse cenário, Campos do Jordão vem recebendo grande destaque como destino, para muitos brasileiros que estão procurando viajar internamente pelo pais.

Novamente nesse último feriado de 7 de Setembro de 2020, a cidade recebeu uma grande quantidade de turistas, o que vem contribuindo para a retomada da economia local, após um grande período onde a cidade sofreu muito economicamente.

Campos do Jordão, vem atraindo turistas que estão a procura de descanso, lazer, contato com a natureza e ainda desejam curtir um pouquinho do inverno, que termina no próximo dia 22 de Setembro, e dará lugar para a Primavera, a estação mais florida do ano, onde a natureza na cidade se mostra mas viva e intensa.

Para aqueles que ainda não subiram a serra para curtir o que a cidade tem de melhor, fica o convite para aproveitar esse restinho de inverno em Campos do Jordão.