Primavera, visite Campos do Jordão na estação mais florida do ano

Sai o inverno e chega a primavera (primeiro verão), mas antes de falarmos da primavera, vamos nos despedir do inverno.

Podemos dizer que nesse ano de 2020 tivemos um inverno diferente, se alguém me perguntasse em 2019 como seria o inverno de 2020 em Campos do Jordão, certamente eu diria que aqui a cidade estaria como sempre, com um grande volume de turistas, diversas atrações e eventos, além de muito frio é claro.

O frio nesse ano de 2020 não deixou de marcar presença, e como marcou, talvez tenhamos tido dias em que as temperaturas foram as baixas em relação aos últimos anos.

A grande diferença de 2020 em relação a 2019 nem preciso dizer, esse convid-19 certamente parou o mundo, mas não parou as estações, não parou o ciclo da vida.

Sai outono, entra o inverno, se vai o inverno, chega a primavera, sai a primavera e será vez do verão, alguém tem dúvidas disso? A vida segue seu curso e continuará sua jornada, somos apenas tripulantes dessa jornada, por mais que queiramos, ainda não temos controle sobre isso, para nós que estamos aqui o que recomendo fazer é contemplar, isso sim podemos, e pelo simples fato de ter passado por mais esse inverno, me despeço com muita gratidão e recebo com mais gratidão ainda a primavera.

A Primavera

A primavera nesse ano de 2020, começou oficialmente no último 22 de Setembro (aqui no hemisfério sul) e vai até 21 de Dezembro de 2020.

A sua chegada é mercada por um fenômeno característico, onde o dia e a noite tem o mesmo tempo de duração, conhecido como equinócio da primavera, entre as características principais com a chegada da primavera, podemos ressaltar o aumento da umidade do ar, dando vida as flores, a estação traz também momento de fertilidade, beleza e frutificação.

As estações do ano são muito bem definidas em Campos do Jordão, na primavera a temperatura fica mais amena e os dias vão se tornando mais longos e as noites mais curtas, sem dúvida visitar Campos do Jordão durante a primavera é estar em contato com uma natureza exuberante, além de poder contar com um clima agradável.

Aproveite para programar sua viagem, nessa que é a estação mais florida ano.