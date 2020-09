Villa di Phoenix tem programação especial para o feriado 7 setembro prolongado em Campos do Jordão

Sobre o Villa di Phoenix

Durante o dia um restaurante com cardápio internacional, carta de vinhos de primeira linha e as melhores marcas de cerveja do mundo. A noite o ponto de encontro definitivo para jovens em busca de diversão e música de qualidade

A casa conta com decoração que remete villagios italianos. Na parte externa um deck de madeira com mesas cobertas costumam alegrar a todos. No cardápio, que é muito variado, encontramos diversas opções de carnes, peixes, aves, entradas, saladas, risotos e batatas recheadas. Para beber, rótulos de vodkas premiuns, tequilas e drinks de inverno. Não deixe de provar também os tradicionais e famosos fondues.