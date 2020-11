Natal 2020 em Campos do Jordão começa com votos de Paz, Amor e Fé

Nessa sexta-feira, 20 de Novembro de 2020, a cidade de Campos do Jordão entrou definitivamente no clima de natal, momento muito esperado por toda a população local e por inúmeros turistas que nessa época escolhem subir a serra em direção a nossa querida cidade.

A programação iniciou-se por volta das 20h, onde o ascender das luzes se fez presente no Portal de Entrada de Campos do Jordão, que inclusive, ficou um espetáculo.

Conforme anunciado na nossa página no facebook (www.facebook.com/camposdojordao), estávamos apostos desde as 19h30 para transmitir ao vivo, aos mais de 1200 seguidores, de diversas regiões do Brasil e do exterior, que acompanharam durante a transmissão, a cerimônia de abertura da nova edição do “Natal dos Sonhos”, uma realização da Fundação Lia Maria Aguiar em parceria com a prefeitura Municipal de Campos do Jordão.

Promovido pela instituição há 12 anos, a edição de 2020 do “Natal dos Sonhos” reforça os bons sentimentos, remetendo aos votos de Paz, Amor e Fé. Muitas pessoas (grande parte alunos da instituição), estiveram presentes na cerimonia de abertura, que contou com a presença ilustre, do Papai Noel e da empresária Lia Maria Aguiar.

Após o ascender das luzes, seguiu-se uma carreata percorrendo as principais avenidas da cidade, em direção as Praças de Vila Abernéssia e Vila Capivari, que estão todas decoradas com os enfeites natalinos, anunciando a chegada das festividades do “Natal dos Sonhos” em Campos do Jordão, e que, com a passagem do Papai Noel, também receberam o ascender das luzes, deixando as praças ainda mais bonitas e iluminadas.

O “Natal dos Sonhos” em Campos do Jordão acontece de 20 de Novembro de 2020 e vai até o dia 11 de janeiro de 2021, com o objetivo de encantar e envolver todos os que visitarem a cidade, durante o período.

Confira a transmissão que fizemos para registrar este momento tão especial em Campos do Jordão.