Saúde apresenta balanço de ações durante audiência pública

Secretaria de Saúde fará um balanço das ações entre janeiro e abril - Foto Sérgio Biagioni

A Secretaria de Saúde de Campos do Jordão vai fazer uma prestação de contas durante audiência pública, dia 22 de maio, na Câmara Municipal. Será um balanço das ações e projetos realizados durante o primeiro quadrimestre de 2026. Na pauta do encontro estão assuntos de interesse da sociedade como o número de consultas e exames realizados e os equipamentos adquiridos para o atendimento à população.

A apresentação dos indicadores será feita pelo titular da pasta, Dr. Armênio Soares Filho, auxiliado por membros da secretaria. Será um diálogo aberto com a população que poderá obter informações técnicas e práticas sobre tudo o que foi feito na área da saúde entre os meses de janeiro e abril, fortalecendo o conceito de gestão participativa.

Após a explanação dos dados, o público poderá opinar e dar sugestões. Turistas também são convidados a participar da audiência pública. É a chance de contribuir para que as decisões da Secretaria de Saúde sejam tomadas de forma mais assertiva em prol do aprimoramento dos serviços no município.

Serviço:

Audiência Pública da Saúde

Data: sexta-feira, 22 de maio de 2026

Hora: a partir das 19h

Local: Câmara Municipal – Rua Inácio Caetano, 490, Vila Abernéssia –

Campos do Jordão SP