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Marketing Day reúne profissionais e estudantes para debater os desafios da publicidade na era digital em São José dos Campos

Evento realizado na UNIVAP promoveu discussões sobre marketing, comunicação, branding e os impactos das novas tecnologias no mercado publicitário do Vale do Paraíba

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 13/05/2026 17:22

O Auditório do CEPLADE, no campus da UNIVAP, em São José dos Campos, recebeu profissionais, estudantes e especialistas da área de comunicação durante a realização do “Marketing Day”, evento promovido na última sexta-feira (08) com foco nos desafios da chamada “Nova Era da Publicidade”.

O encontro reuniu nomes do setor publicitário e acadêmico para uma série de debates voltados às transformações do mercado, impulsionadas pelo avanço das tecnologias digitais, mudanças no comportamento do consumidor e a crescente integração entre marketing, comunicação e branding.

A programação foi dividida em três momentos principais. O primeiro contou com uma mesa redonda formada por ex-alunas da FCSAC UNIVAP, vencedoras em diferentes edições do prêmio nacional de Trabalhos de Conclusão de Curso da APP Brasil — Associação de Profissionais de Propaganda. Durante o debate, foram abordados os desafios da profissão diante das novas dinâmicas digitais e das exigências do mercado contemporâneo.

Na sequência, a profissional Michele Lourenço, com mais de 30 anos de atuação na área, conduziu uma reflexão sobre as diferenças entre marketing e comunicação. A palestra destacou conceitos frequentemente confundidos por empresas, clientes e até profissionais do setor, trazendo uma visão estratégica sobre posicionamento de marca e relacionamento com o público.

Encerrando a noite, Rebeca Miscow falou sobre comunicação integrada de marketing e branding, reforçando a importância da construção de marcas fortes e alinhadas aos novos formatos de consumo de conteúdo e experiência digital.

Segundo Josué Brazil, organizador do evento, o objetivo foi promover um espaço de atualização profissional e troca de experiências entre diferentes gerações do mercado publicitário regional.

“Conseguimos reunir um grupo interessante para as discussões. A presença do público reafirma a importância de trazer temas sobre a publicidade, neste mundo onde as tecnologias avançam e as ideias também. Seguimos na missão de ajudar na capacitação dos profissionais de comunicação, propaganda e marketing do Vale do Paraíba”, destacou.

O “Marketing Day” foi organizado pela FCSAC UNIVAP com apoio dos professores e coordenadores acadêmicos Celeste Manzanete e Kaique Oliveira.

O evento reforça o crescimento das discussões sobre inovação, branding, produção de conteúdo e estratégias digitais no Vale do Paraíba, região que vem ampliando sua participação no cenário da comunicação e do marketing no interior paulista.

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