Versão brasileira do Giro D’Italia chega à 5ª edição neste fim de semana

Prova i vai passar por quatro cidades da Mantiqueira - Foto @correianews

Tudo pronto para o Giro D’Italia, uma das maiores provas de ciclismo amador do mundo, que em 2026 completa cinco edições em solo brasileiro. A Serra da Mantiqueira será palco da competição disputada em três percursos de 54 km, 85 km e 96 km que passam por Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, Sapucaí-Mirim e São Bento do Sapucaí.

A largada será no domingo, dia 17 de maio, às 07h, no Parque Capivari, em Campos do Jordão, mas as alterações no trânsito vão começar uma hora antes. A partir das 06h, estão previstas várias interdições e alterações do fluxo de veículos nas cidades envolvidas e também nas rodovias Monteiro Lobato (SP 50), Vereador Júlio da Silva (SP 42) e Oswaldo Barbosa Guisard (SP 46).

Agentes de trânsito, equipes do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e policiais rodoviários estarão a postos para orientar os motoristas, mas a recomendação é evitar sair de carro nos horários das intervenções. Confira a programação.

INTERDIÇÕES

Campos do Jordão

Parque Capivari até o trevo da Vila Santa Cruz – SP 50 até Parque das Cerejeiras (trecho urbano) – Interdições das 06h às 08h

SP 50 até a SP 42 (Empório da Vovó – Santo Antônio do Pinhal) – Interdições das 06h às 10h

Santo Antônio do Pinhal

SP 46 até avenida Nelson Hungria (após o radar da 046) – Interdições das 06h às 10h

SP 50 (saída dos bairro dos Mellos até Parque das Cerejeiras/IGLU – Interdições das 06h às 11h30

Santo Antônio / Sapucaí-Mirim / São Bento do Sapucaí

Rotatória da SP 50 com a SP 42 passando por Sapucaí-Mirim até o km 165 São Bento do Sapucaí – Interdições das 07h às 10h.

São Bento do Sapucaí

SPA 166/042 – Estrada do Paiol e Rodovia Pref. Benedicto Gomes de Souza – Interdições das 08h às 10h30

INTERDIÇÕES PARCIAIS OU ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO

Campos do Jordão

Praça de Capivari – Trevo do Roma – Av. Emílio Ribas/Av Janurário Miraglia, Rua Rubens Barbosa, Rua Irineu Gonçalves da Silva, Alto da Boa Vista, Praça Maria Maluf, Hospital Municipal, Av. Fausto Bueno Arruda Camargo, Rua do Lixão, Pista de Motocross, Pousada Igloo e Parque das Cerejeiras - Intervenções das 06h às 14h.

Trevo do Roma, Av. Emílio Ribas/Av. Januário Miraglia, Trevo da Vila Santa Cruz, SP 50 e Parque da Cereira – Intervenções das 06h às 08h

Campos do Jordão / Santo Antônio do Pinhal

Parque das Cerejeiras, SP 50, Bairro Zé da Rosa, Machadinho, Lajeado e Bairro dos Mellos – Intervenções das 06h às 10h30

Sapucaí-Mirim

Trevo da SP 50/SP 42, MG 173/Av. Pres. Tancredo Neves e SP 42 – Intervenções das 07h às 10h.

São Bento do Sapucaí

Ver. Júlio da Silva, Av. Dom Antônio de Almeida Morais Jr, Rua Pintora Adelaide Azevedo Mello, Av. Conselheiro Rodrigues Alves, Rua Cel. Ferreira Júnior, Praça Gen, Marcondes Salgado, Rua Miguel Chiaradia e Ave. Sebastião de Melo Mendes – Intevenções das 08h às 14h

São Bento do Sapucaí / Campos do Jordão / Estrada do Paiol

Rod. Pref. Benedicto Gomes de Souza, Vila Campista, Rodoviária, Av. Januário Miraglia e Av. Emílio Ribas – Intervenções das 08h às 14h