Campos do Jordão deve receber mais de 10 mil visitantes com megaevento nacional em junho

Campos do Jordão se prepara para receber um dos maiores eventos institucionais e corporativos do país em 2026. Entre os dias 15 e 19 de junho, a cidade será sede da 9ª edição do Conexidades — Encontro Nacional de Parceiros Públicos e Privados — com expectativa de reunir mais de 10 mil participantes no Campos Hall, reforçando o crescimento do turismo de negócios na Serra da Mantiqueira.

A realização do evento acontece em um momento estratégico para Campos do Jordão, justamente às vésperas da alta temporada de inverno, período em que a economia local começa a ganhar força com a chegada do frio e o aumento do fluxo turístico.

Com a presença de gestores públicos, empresários, autoridades, especialistas e lideranças de diversas regiões do Brasil, a expectativa é de forte movimentação na rede hoteleira, restaurantes, cafeterias, comércio e serviços da cidade.

Turismo corporativo ganha espaço em Campos do Jordão

Tradicionalmente conhecida pelo turismo de inverno e pelo charme europeu, Campos do Jordão vem ampliando sua presença no setor de eventos corporativos e encontros nacionais. O Conexidades reforça justamente essa nova fase da cidade, que passa a consolidar também o turismo de negócios como importante motor econômico durante diferentes períodos do ano.

A chegada de milhares de participantes deve impactar diretamente hotéis, pousadas, bares, restaurantes, motoristas de aplicativo, comerciantes e pequenos empreendedores locais, ampliando a circulação de recursos na economia jordanense.

Além da movimentação financeira imediata, eventos desse porte ajudam a reduzir a sazonalidade do turismo, trazendo visitantes também fora dos períodos tradicionalmente mais movimentados da temporada de inverno.

Evento terá foco em sustentabilidade, inovação e gestão pública

Com o tema "Governança e Inovação Sustentável: Fortalecendo o Desenvolvimento Nacional", o Conexidades 2026 terá uma programação voltada à troca de experiências, debates técnicos e construção de soluções para as cidades brasileiras.

Entre os destaques desta edição está a discussão sobre sustentabilidade urbana e gestão inteligente das cidades. O encontro contará com uma programação inédita ligada ao Green City Ranking, iniciativa inspirada no GreenMetric World University Ranking, criado pela Universidade da Indonésia.

O projeto será desenvolvido em parceria com a Universidade de São Paulo (USP), permitindo que municípios brasileiros sejam avaliados por indicadores internacionais de sustentabilidade e eficiência em políticas públicas.

Debates devem envolver turismo, tecnologia, saúde e infraestrutura

Segundo a CEO do Conexidades, Silvia Melo, o congresso também terá foco em áreas estratégicas como tecnologia, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, construção civil e turismo.

A proposta do encontro é promover conexões entre o setor público e privado, estimulando projetos e soluções voltadas ao desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras.

O evento é realizado pela Multiplicidades, com curadoria da UVESP (União dos Vereadores do Estado de São Paulo), e conta com parceria institucional da Prefeitura de Campos do Jordão.

Campos do Jordão fortalece calendário de grandes eventos

Nos últimos anos, Campos do Jordão vem ampliando seu calendário de grandes eventos culturais, esportivos, gastronômicos e corporativos, fortalecendo a cidade como destino turístico durante todo o ano.

A realização do Conexidades reforça esse posicionamento e coloca Campos do Jordão definitivamente na rota dos principais encontros nacionais ligados à inovação, sustentabilidade e gestão pública.

Com a proximidade do inverno e a expectativa de temperaturas mais baixas nas próximas semanas, o evento também deve ajudar a aquecer ainda mais o setor turístico da cidade antes do início oficial da temporada de inverno 2026.

Serviço

9º Conexidades

Data: 15 a 19 de junho de 2026

Local: Campos Hall — Campos do Jordão (SP)

Tema: Governança e Inovação Sustentável: Fortalecendo o Desenvolvimento Nacional

Inscrições gratuitas: Conexidades Oficial

Realização: Multiplicidades

Parceria institucional: Prefeitura de Campos do Jordão