Visita ao Portal de Campos do Jordão na manhã desta quinta-feira, 12 de novembro de 2020

O dia amanheceu bastante nublado em Campos do Jordão, mesmo assim, resolvi ir até ao Portal de Entrada da Cidade para tentar capturar algumas imagens com o objetivo de publicar nas nossas redes sociais e aqui no portal netcampos.com.

O Portal de Entrada de Campos do Jordão, é praticamente o segundo ponto turístico para quem está chegando na cidade, pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, também conhecida como SP-123.

Inaugurado no ano de 1986, o Portal de Campos do Jordão, é sem dúvida um dos principais cartões postais da cidade, parada obrigatória para quem deseja registrar lindas imagens desse belíssimo pórtico.

Aproveite e veja algumas imagens que fizemos do portal nessa quinta-feira, 12 de novembro de 2020, e assista também nosso vídeo.