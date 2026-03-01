Caixa abre 200 vagas de estágio no Vale do Paraíba com bolsas que podem chegar a R$ 1.800

A Caixa Econômica Federal iniciou um novo ciclo de oportunidades para estudantes que desejam ingressar no mercado financeiro. Desde o dia 27 de fevereiro, estão abertas as inscrições para o programa de estágio da instituição, que prevê cerca de 200 vagas somente na região do Vale do Paraíba.

A iniciativa contempla estudantes do ensino médio, cursos técnicos e ensino superior, ampliando o alcance do programa e permitindo que jovens em diferentes fases da formação escolar tenham acesso à experiência profissional em um dos principais bancos públicos do país.

As vagas estão distribuídas em diversas cidades da região, atendendo tanto agências bancárias quanto setores administrativos. A proposta é oferecer aos estudantes a vivência prática das rotinas internas da instituição, proporcionando contato direto com atendimento ao público, organização de processos e suporte às atividades operacionais.

A bolsa-auxílio pode chegar a R$ 1.800, valor que varia conforme o nível de escolaridade e a carga horária cumprida. Estudantes do ensino superior tendem a receber as faixas mais elevadas, enquanto alunos do ensino médio e técnico têm remuneração proporcional à jornada estabelecida. Além da bolsa, o estágio representa uma oportunidade de desenvolvimento profissional em um ambiente estruturado e com forte presença institucional.

O processo seletivo é realizado de forma totalmente digital. Tanto a inscrição quanto a prova são feitas pela internet, facilitando a participação de candidatos de diferentes municípios do Vale do Paraíba. As inscrições seguem abertas até o dia 20 de março, e o candidato deve realizar o cadastro dentro do prazo para garantir participação na etapa avaliativa.

Para auxiliar quem tiver dúvidas durante o processo, há atendimento presencial em São José dos Campos. O suporte é oferecido pela Super Estágios (entre para se inscrever), parceira da iniciativa, na unidade do Shopping Centro. No local, os interessados podem obter orientações sobre requisitos, documentação e funcionamento da prova online.

A abertura de 200 vagas representa um reforço significativo para o mercado regional, especialmente em um momento em que muitos estudantes buscam a primeira experiência formal de trabalho. Programas de estágio em instituições do porte da Caixa costumam agregar valor ao currículo e ampliar perspectivas de carreira, seja no setor bancário ou em outras áreas da economia.

Para os estudantes do Vale do Paraíba, o prazo está correndo. Até o dia 20 de março, é possível disputar uma das vagas e dar o primeiro passo em uma trajetória profissional dentro de uma das instituições mais tradicionais do sistema financeiro brasileiro.