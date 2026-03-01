Prefeitura de Taubaté alerta moradores sobre golpe do falso entregador do IPTU

A Prefeitura de Taubaté emitiu um alerta oficial à população após a identificação de uma nova tentativa de fraude envolvendo o pagamento do IPTU no município. Criminosos estão se passando por entregadores do carnê do imposto para cobrar uma suposta taxa de entrega diretamente nas residências, prática que não é adotada pela administração pública.

Segundo informações divulgadas pelo município, os golpistas abordam moradores nas próprias casas, apresentam-se como responsáveis pela entrega do documento e utilizam crachás ou identificações falsas para dar aparência de legitimidade. Em alguns casos, mencionam dados pessoais da vítima para reforçar a credibilidade da abordagem.

O objetivo é convencer o morador a pagar uma taxa inexistente, geralmente por meio de cartão de débito ou crédito, utilizando maquininhas portáteis. A Prefeitura reforça que não realiza qualquer tipo de cobrança presencial para entrega de tributos e que não há taxa adicional vinculada ao envio do carnê do IPTU.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Entrega oficial é feita apenas pelos Correios

De acordo com a administração municipal, o carnê físico do IPTU é encaminhado exclusivamente pelos Correios, sem custo adicional ao contribuinte. A distribuição ocorre de forma gradual nos bairros da cidade, conforme o cronograma oficial.

Além do envio impresso, os munícipes também podem emitir a guia de pagamento de forma digital, diretamente no site oficial da Prefeitura. Esse é o canal mais seguro para acessar informações sobre valores, prazos e segunda via do imposto.

A orientação é clara: qualquer cobrança feita presencialmente deve ser imediatamente considerada suspeita.

Orientações à população

A Prefeitura de Taubaté orienta os moradores a não realizarem pagamentos a desconhecidos, não entregarem cartões bancários a terceiros e jamais informarem senhas. Também recomenda que o cidadão desconfie de qualquer tipo de pressão para pagamento imediato, mesmo que o valor solicitado seja baixo.

Caso seja abordado por um suposto entregador cobrando taxa, a recomendação é recusar o contato e acionar a Polícia Militar pelo telefone 190. Se houver prejuízo financeiro, o morador deve comunicar imediatamente o banco e registrar boletim de ocorrência.

Sempre que possível, e sem colocar a própria segurança em risco, a administração orienta que sejam anotadas características do suspeito e a placa do veículo utilizado, informações que podem auxiliar nas investigações.

Atenção no período de envio do IPTU

O período de distribuição do IPTU costuma ser aproveitado por criminosos em diversas cidades do país, justamente porque há maior circulação de informações e pagamentos relacionados ao tributo. Por isso, a recomendação é que a população redobre os cuidados, especialmente com idosos, que frequentemente são alvo desse tipo de golpe.

A Prefeitura reforça que todas as informações oficiais sobre tributos são divulgadas exclusivamente por seus canais institucionais. Em caso de dúvida, o contribuinte deve procurar atendimento diretamente junto ao município, evitando intermediários.

O alerta também serve como instrumento de prevenção coletiva. Ao compartilhar a informação com familiares e vizinhos, os moradores ajudam a reduzir o alcance do golpe e fortalecem a segurança da comunidade.