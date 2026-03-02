Campos do Jordão ganha Sistema de Alerta Remoto para eventos climáticos

Sirenes foram instaladas na Vila Santo Antônio e no bairro Britador - Foto Sérgio Biagioni

Campos do Jordão ganhou um importante equipamento de prevenção a desastres naturais. A partir de agora, a estância turística passa a contar com o Sistema de Alerta Remoto (SISAR), entregue oficialmente pelo Governo de São Paulo. “É uma ferramenta que funciona integrada com o monitoramento meteorológico realizado no Centro de Gerenciamento de Emergências, na capital. Dependendo do índice pluviométrico registrado na região, entramos em contato com o município para o acionamento da sirene”, disse o coronel Adriano José Baruffaldi, diretor da Defesa Civil Estadual.

A inauguração do SISAR foi marcada pela simulação do resgate de vítimas de soterramento na Vila Santo Antônio, que recebeu uma sirene de emergência devido ao seu histórico de deslizamentos de encostas. Participaram do treinamento a Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), entre outros órgãos municipais. Em apenas 25 minutos, as forças de segurança chegaram ao local da ocorrência.

“O tempo de resposta foi muito bom, semelhante ao obtido no simulado do último dia 14”, afirmou José Carlos Antunes, coordenador da Defesa Civil de Campos do Jordão, referindo-se ao exercício realizado no Britador, que recebeu a segunda sirene do sistema instalado na estância. Além de áreas de risco nas encostas, o bairro também sofre com enchentes devido ao transbordamento do ribeirão que corta a cidade.

Como funciona o sistema

As duas sirenes instadas em Campos do Jordão funcionam como uma estação meteorológica pois contam com pluviômetros que analisam os parâmetros da chuva. O acionamento é feito remotamente por aplicativo de celular “Toda vez que o volume de chuva atingir 45 milímetros em uma hora com risco real de deslizamento ou de alagamento, o sistema será acionado”, explicou Antunes.

As sirenes possuem quatro toques diferentes:

Toque de Teste de Manutenção – Verifica o funcionamento do equipamento; Toque Aviso de Chuva – Orienta os moradores a ficarem de prontidão para possível evacuação; Toque de Mobilização – Momento de deixar as residências e seguir para locais seguros. Na Vila Santo Antônio, o ponto de abrigo é a Escola Municipal Octávio da Matta. No Britador, a evacuação será feita para a Escola Municipal Monsenhor José Vita; Toque de Retorno – Fim da situação de perigo, momento de voltar às residências.

O equipamento também pode ser acionado pessoalmente. Na Vila Santo Antônio, a moradora Aline Geni da Silva foi escolhida para essa função. “Moro aqui desde que eu nasci, conheço todo mundo no bairro e estou aqui para ajudar, é uma grande responsabilidade, estou feliz de poder participar”, disse.

O sistema SISAR começou a ser implantado no final de 2023 em São Sebastião, Guarujá e Franco da Rocha. O projeto chega a Campos do Jordão na sua terceira etapa de expansão investindo R$ 430 mil na instalação das duas sirenes de emergência. “Quero agradecer ao governador Tarcísio por essa parceria e o carinho que ele tem com nossa cidade, sabemos a importância de ter essas sirenes para a prevenção, sempre preservando vidas, e se Deus quiser, não precisaremos acioná-las”, destacou o prefeito Carlos Eduardo (Caê).

“Cerca de 60% dos deslizamentos da cidade acontecem na Vila Santo Antônio, então, as sirenes vão ajudar muito no trabalho preventivo”, destacou o secretário Municipal de Segurança e Defesa Civil, José Márcio Nogueira. Para ele, o sistema vai ajudar a implantar a cultura de prevenção nos moradores das áreas de risco

Agora cabe à população fazer a sua parte e respeitar os alertas seguindo as orientações das autoridades de jamais subestimar as sirenes. “Não pague pra ver, não se exponha ao risco”, ressaltou o coronel Baruffaldi, diretor da Defesa Civil Estadual.