Campos do Jordão apresenta plano estratégico até 2040, lança nova marca e recebe certificação vinculada à Agenda 2030 da ONU

O Campos Hall foi palco do evento "Todos os Campos", que reuniu autoridades locais, empresários, lideranças do trade turístico e representantes da sociedade civil para a apresentação do plano estratégico de desenvolvimento do município até 2040. A programação também marcou o lançamento da nova marca da cidade, apresentada por Sérgio Valente, e a entrega de certificação vinculada ao ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis — da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

Plano projeta Campos do Jordão como destino de montanha de excelência

Durante o evento, foi apresentado o estudo "Campos do Jordão +15 – Olhares para o Futuro", elaborado a partir de entrevistas com empresários, representantes do poder público, associações e instituições acadêmicas. O diagnóstico confirmou que o turismo permanece como principal motor econômico do município, mas apontou desafios relacionados à sazonalidade, à pressão sobre a infraestrutura em períodos de alta temporada e à necessidade de fortalecer o vínculo entre desenvolvimento turístico e qualidade de vida da população.

A proposta estabelece como meta consolidar Campos do Jordão, até 2040, como destino de montanha de excelência, reconhecido pela consistência da experiência oferecida e pela preservação de sua identidade. O plano está estruturado em eixos que envolvem governança permanente, qualificação da experiência turística, organização de calendário anual de eventos, ordenamento territorial sustentável e inclusão social.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

A estratégia prevê maior integração entre setor público e iniciativa privada, com foco em planejamento contínuo e execução coordenada.

Apresentação da nova marca foi um dos pontos centrais do evento

A apresentação da nova marca de Campos do Jordão, conduzida por Sérgio Valente, foi um dos momentos mais relevantes do encontro. Tratada como parte estratégica do projeto de longo prazo, a proposta não se limitou a uma mudança visual, mas apresentou um reposicionamento estruturado para o destino.

O ponto de partida foi o reconhecimento de que Campos já possui um place branding consolidado — a cidade mais alta do Brasil. Esse atributo histórico construiu reputação ao longo do tempo. A proposta agora é avançar para um conceito de Live Branding, transformando identidade em experiência ativa e contínua.

Enquanto o place branding define o que a cidade é, o live branding propõe como ela deve ser vivida. A ideia é que Campos deixe de ser apenas um destino associado ao inverno e passe a ser percebida como uma cidade dinâmica, com experiências ativadas ao longo de todo o ano.

O conceito "Campos do Jordão. Em todos os campos, você respira." nasce dessa lógica. Respirar deixa de ser apenas uma referência ao ar puro da montanha e passa a representar vivência. A aplicação prática do posicionamento se dá por meio dos chamados "campos" de experiência — natureza, cultura, música, hospitalidade, esporte e gastronomia.

Esses eixos funcionam como territórios temáticos que estruturam o calendário anual e orientam as ativações da cidade. A proposta prevê que, ao longo do ano, esses campos sejam ativados por meio de grandes eventos de temporada, iniciativas segmentadas e ações integradas dos próprios empreendimentos locais.

A identidade visual apresentada foi desenvolvida para acompanhar essa versatilidade. A tipografia exclusiva da palavra "Campos" foi concebida para receber diferentes aplicações gráficas, imagens e texturas, permitindo que cada eixo tenha expressão própria sem perder unidade.

O Live Branding, segundo a proposta apresentada, depende de alinhamento coletivo. A marca só ganha força se for incorporada por hotéis, restaurantes, parques, comércio e poder público. A lógica é simples: quanto mais integrada for a aplicação, mais consistente será a percepção do destino.

A nova marca, portanto, foi apresentada como ferramenta estratégica mais do que um slogan, trata-se de um modelo de ativação contínua, capaz de sustentar Campos do Jordão como destino diverso e desejado durante os 12 meses do ano.

Certificação vinculada ao ODS 11 reforça compromisso com sustentabilidade

Encerrando o evento, o prefeito de Campos do Jordão, Caê, recebeu oficialmente a certificação vinculada ao ODS 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis — integrante da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU).

O ODS 11 estabelece metas globais voltadas à promoção de cidades mais inclusivas, resilientes e ambientalmente responsáveis, envolvendo planejamento urbano sustentável, preservação do patrimônio histórico e natural, mobilidade eficiente e melhoria da qualidade de vida da população.

Para Campos do Jordão, cidade de montanha com forte vocação turística e sensível equilíbrio ambiental, o alinhamento ao ODS 11 dialoga diretamente com os eixos apresentados no plano estratégico, especialmente no que se refere ao ordenamento territorial e à sustentabilidade urbana.

Novo ciclo de planejamento para o município

O evento consolidou a apresentação de uma agenda estratégica que combina planejamento de longo prazo, reorganização da marca e compromisso formal com sustentabilidade.

Campos do Jordão já possui reconhecimento nacional e infraestrutura turística consolidada. A proposta apresentada estabelece diretrizes para os próximos anos, com foco em governança, organização do calendário turístico e fortalecimento da identidade do destino.

O desafio, a partir de agora, é transformar as diretrizes em execução contínua, mantendo o alinhamento entre autoridades, empresários e comunidade local.