Campos do Jordão está com tudo pronto para a vacinação contra a Covid-19

A Prefeitura de Campos do Jordão elaborou um Plano Municipal de Vacinação Contra a Covid-19 seguindo cronograma divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo. Cerca de 60 profissionais de saúde estarão envolvidos na vacinação do público alvo que será de aproximadamente 8 mil pessoas, nesta primeira etapa, entre idosos acima de 60 anos e profissionais de saúde. A previsão é aplicar mais de 16 mil doses (1ª e 2ª dose) da vacina a partir do dia 25 de janeiro.

De acordo com o prefeito, Marcelo Padovan, Campos do Jordão está preparada para esse esquema vacinal e já tem todos os insumos necessários e EPIs para a realizar a imunização. Aguarda somente a chegada da vacina. “A população que irá receber a vacina foi decidida pelo Governo do Estado e nós planejamos toda ação para que a população seja vacinada com segurança e de forma rápida. A vacinação será agendada e faremos um cadastro para agilizar o processo e também para o controle das doses, pois teremos que prestar conta de cada dose aplicada, e por isso, tudo foi muito bem organizado e planejado pela nossa equipe”, explica o prefeito.

Para dar conta da demanda, a Prefeitura irá contratar mais 30 profissionais de enfermagem. A seleção e treinamento será feito pela Secretaria Municipal de Saúde, que está recebendo currículos de enfermeiros com registro no Conselho Regional de Enfermagem.

Os 1.504 profissionais de saúde da cidade tanto da rede pública como privada serão os primeiros a serem vacinados, a partir do dia 25 de janeiro, seguidos pelos idosos com 75 anos ou mais, que receberão a primeira dose em 8 de fevereiro. Na sequência serão vacinadas as pessoas com idades entre 70 a 74 anos, no dia 15 de fevereiro. No dia 22 de fevereiro, a vacina será aplicada na população com idades entre 65 e 69 e no dia 1 de março, para aqueles que tem entre 60 e 64 anos. 21 dias depois da aplicação da primeira dose, todos receberão a segunda dose.

A definição dos próximos grupos para vacinação será feita pelos Programas Estadual e Nacional de Imunização e posteriormente repassado aos municípios.

O Secretário de Saúde Marcus Vinícius Maia Rezende, pede a compreensão da população para que respeitem as datas e os prazos de vacinação. “Esse é um momento histórico para todos e precisamos mais do que nunca da colaboração, compreensão, disciplina e paciência da população para cumprir exatamente as etapas da vacina. Teremos uma grande equipe treinada, para vacinar de forma ordenada. O sucesso dessa ação irá depender do trabalho de todos, tanto dos profissionais de saúde quanto da população. Lembrando que todas as datas são previsões de acordo com o Governo do Estado o qual enviará a vacina para nós”, disse o secretário.

Locais de Vacinação

Serão 12 Postos de Vacinação Fixos, nas unidades de saúde da Família que atenderão em período integral com agendamento e horário ampliado, das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira.

Um posto de vacinação volante, será instalado no Centro de Convivência do Idoso, para facilitar o acesso e atender a demanda espontânea, de acordo com a faixa etária, de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h e aos sábados, das 8:00 h ás 17:00 h..

Uma outra equipe vai percorrer as instituições de Longa Permanência para Idosos, com um roteiro específico e também os idosos acamados, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.

Haverá ainda uma equipe de vacinação rural que irá percorrer os bairros mais distantes, das 8h às 17h. Mais de 80% da população já está cadastrada no sistema de saúde municipal. Os agendamentos serão feitos, a partir do dia em que a vacina chegar na cidade.