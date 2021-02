Esta é a proposta do Viva Campos do Jordão. Um clube exclusivo que foi criado para quem mora ou frequenta a cidade mais charmosa do Brasil.

Quem é fã do destino sabe como é bom pegar a estrada e aproveitar o clima e a gastronomia da serra da Mantiqueira.

E agora também é possível ganhar descontos e/ou benefícios especiais em hotéis, pousadas, restaurantes e outros lugares.

No clube Viva Campos do Jordão você ganha um cartão virtual, que ao apresentar nos estabelecimentos filiados, recebe vantagens e descontos feitos para você.

Além do cartão, o associado também receberá um Ebook exclusivo e interativo de Campos do Jordão. Com mais de 60 páginas, o ebook também traz dicas de hotéis, pousadas e restaurantes. Além de um guia completo de passeios da cidade.

Entre os recursos do ebook existe ainda uma interação com o aplicativo Waze, que facilita a localização dos estabelecimentos e passeios. E o contato direto com empresas por Whatsapp, para tirar as dúvidas na hora.

Tudo para facilitar seu passeio em Campos e deixar sua viagem ainda mais agradável e econômica.

Aproveite e garanta seu cartão Viva Campos do Jordão para curtir as paisagens da montanha e ganhar atendimento privilegiado em estabelecimentos de excelente qualidade.

Entre os meios de hospedagem parceiros do cartão estão: We Hotel, Pousada Campos de Provence, Pousada Mar Deny, Pousada La Toscana, Pousada das Hortênsias, Chalé Rancho Santo Antonio, Pousada Campos dos Holandeses, Pousada dos Pinguins e Pousada Santha Serra.

Também fazem parte da rede os restaurantes: Restaurante Festival Della Pasta, Restaurante La Gália, Villa Di Phoenix, Forneria Campos, Officina de Carnes By Bassi, Esquina do Djalma, Caras de Malte, A.R.TBBQ. Além da chocolateria Sabor Chocolate.

Acesse o link abaixo e se inscreva para adquirir o cartão que vai deixar sua viagem ainda mais exclusiva: www.vivacamposdojordao.com.br