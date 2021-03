Campos do Jordão vai contar com barreiras e intensificará fiscalização nos próximos dias

Em função do aumento dos casos e internações e da antecipação de feriados na capital paulista, a partir desta sexta-feira (26), a Prefeitura de Campos irá intensificar a fiscalização e ampliará o funcionamento da barreira sanitária.

A Barreira funcionará na sexta, sábado e domingo a partir das 8h e, se necessário, será estendida aos demais dias da semana. Durante a ação, os motoristas serão orientados sobre a necessidade do isolamento social, o uso de máscaras o tempo todo e sobre as restrições em vigor na cidade que são aquelas já previstas no Plano São Paulo:

Hotéis Pousada: redução na ocupação, com fechamento das áreas sociais (piscina, salão de jogos, bar, sala de lareira, restaurantes, etc). Refeições somente nos quartos. Ônibus e Vans fretados estão proibidos de entrar. Parques Públicos e Privados estarão fechados ( Parque Capivari, Horto Florestal, Bosque do Silêncio, Amantikir e outros) Comércio, restaurantes e bares não estarão abertos para o público, funcionando apenas em delivery e drive thru. O sistema de entrega na porta (take-away) está proibido. Proibição de festas e atividades que geram aglomeração

“Este é o momento mais delicado desde o início da pandemia. Para vencermos esta doença e voltar a receber nossos turistas e hóspedes, precisamos superar este momento crítico. No momento adequado e seguro, os visitantes poderão usufruir de Campos do Jordão, em sua plenitude. Mas este não é o momento para viajar. Estamos preservando a saúde dos moradores e nossos visitantes. Campos do Jordão é linda e acolhedora. Um lugar mágico e encantador. Estamos adotando estas medidas agora, para que em breve você possa nos visitar e usufruir da experiência única que a montanha magnífica oferece, em sua plenitude. Isto tudo vai passar e Campos do Jordão estará pronta para receber a todos”, explica o secretário de turismo André Barbêdo.

A Prefeitura lembra que a única forma da cidade sair desta fase restritiva, salvando vidas e recuperando a economia é combatendo o vírus, com distanciamento social, uso de máscara e adotando as medidas de higiene. E conclama a população a também fazer a sua parte, saindo de casa apenas se houver necessidade.