Governo de SP recomenda mudança no horário do transporte para evitar aglomerações

O Estado de São Paulo terá novas medidas em combate ao Covid-19.

O anúncio foi realizado pelo Governador João Dória, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no início da tarde desta quarta, 17 de março.

As novas medidas afetam o horário de transporte dos trabalhadores e devem impactar 3,7 milhões de pessoas no Estado de SP, segundo Paulo Menezes, Coordenador do Centro de Contingência do Covid-19.

Assim foi realizada a recomendação de escalonamento do horário de entrada e saída no trabalho para evitar aglomeração nos transportes públicos.

Os trabalhadores da indústria devem entrar entre às 5 e 7h e sair entre 14h e 16h. No setor de serviços a entrada deve ser entre 7 e 9h e a saída entre 16 e 18h. Já os trabalhadores do comércio deverão ser entre 9 e 11h e a saída entre 18 e 19h.

As novas medidas foram tomadas para reduzir a circulação de pessoas, e foram tomadas após reunião realizada pelo Centro de Contingência para a Covid-19, que reúne cientistas que orientam o governo durante a pandemia.

Crédito

Também foram anunciados créditos de 100 milhões de Reais para setores afetados pela pandemia.

Vacina

O Estado de São Paulo entregou hoje 2 milhões de doses do Butantã para o Ministério da Saúde. Somando 22 milhões e 600 mil doses entregues para a imunização em todo o País.

Outra medida tomada é a antecipação da vacinação entre 72 e 74 anos para a próxima sexta-feira.

Situação grave

Mais cedo, o governador afirmou que “Nós estamos diante de um quadro gravíssimo, dramático, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil”.

Hoje a ocupação dos leitos de UTI é de 89,9% em todo Estado.