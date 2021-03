Museu Felícia Leirner em Campos do Jordão tem programação virtual na Fase Vermelha

Enquanto Campos do Jordão e todo Estado de São Paulo seguem na fase vermelha, os eventos culturais acontecem de forma virtual.

E para este período, o Museu Felícia Leirner criou uma programação para que o público possa se divertir sem sair de casa.

Neste sábado, 6 de março, às 15h, o projeto Encontro com Arte exibirá o espetáculo teatral “Andakibebé”, produzido pela Companhia de Música Teatral de Portugal, gravado na Casa da Música da cidade do Porto. A apresentação tem como objetivo envolver a música e o teatro como forma de explorar a atmosfera sonora e visual no público da primeira infância.

No domingo, 7 de março, às 11h, o repertório de Villa-Lobos ficará por conta do violinista Lucas Félix. Será compartilhado nas redes sociais do museu um vídeo do musicista apresentando Prelúdio nº3.

Todas essas atividades estarão disponíveis pelas redes sociais Facebook e Instagram – @museufelicialeirner e também no site oficial do museu:

www.museufelicialeirner.org.br/culturaemcasa

A programação é realizada pelo Museu Felícia Leirner e o Auditório Cláudio Santoro, instituições da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari.

Fase Vermelha

A partir deste sábado, 5 de março, até o dia 19 de março, Campos do Jordão e todo Estado de São Paulo seguem na fase Vermelha do Plano SP.

Portanto, neste período, o Museu Felícia Leirner estará fechado para a visitação presencial.