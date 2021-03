O Brasão e a Bandeira de Curitiba e de Campos do Jordão

*por Gerhard Erich Boehme

Poucos sabem, mas há muitas semelhanças entre os brasões e as bandeiras de Curitiba e de Campos do Jordão. Seria coincidência?

Nada disso, vários fatores motivaram as semelhanças, e muito se deve a figura do Dentista Timóteo Moreira Garcez, de tradicional família de Curitiba, família que tem sua principal marca ainda presente no prédio Moreira Garcez, situado no ponto mais apaixonante de Curitiba, defronte ao Coreto da Rua da Flores. Na realidade na esquina da Avenida Luiz Xavier com a Voluntários da Pátria. Houve época em que o prédio era considerado o terceiro maior do Brasil, só perdendo para o Edifício Martinelli, de São Paulo, e para o edifício do jornal A Noite, do Rio de Janeiro.

O Dentista Timóteo Moreira Garcez dividia sua vida entre Campos do Jordão e a cidade onde residia e trabalhava, Rio de Janeiro, além, é claro, Curitiba. Em Campos do Jordão ele era hóspede fixo do hotel de meu pai, Wolfgang Böhme, o Hotel Montanhez, que funcionava no Palacete Olivetti, na Praça principal da Vila Abernéssia.

Tanto a bandeira, como o brasão de Campos do Jordão e de Curitiba foram oficializados praticamente na mesma época, e muito se deve ao resultado de um trabalho de muitos artistas que se empenharam em criar os símbolos oficiais das cidades nos anos 60, razão pela qual foram muito valorizados nos anos que se seguiram. Não podemos dizer que foi uma febre similar, como a que ocorreu nos anos 90 com a popularização da informática, e com ela os logotipos das empresas e outras organizações.

O Dr. Timóteo, como nós o chamávamos, era uma pessoa muito querida, um especialista em entreter crianças com seus contos e causos. A partir dele recebíamos as primeiras explicações de como estavam criando ou oficializando os principais símbolos das cidades, em especial de Campos do Jordão e de Curitiba, juntamente com os artistas da época, no caso de Campos do Jordão, nas mãos do heraldista e vexilologista Professor Arcinóe Antônio Peixoto de Faria, que realizou também inúmeros trabalhos em outras cidades do Paraná, como Londrina.

E não pensem que o Brasão e a Bandeira de Campos do Jordão foi inspirada na de Curitiba, muito pelo contrário. Os símbolos oficiais de Campos do Jordão vieram antes.

Mas uma coisa é certa nesta vida, a bandeira mais bonita, e que encanta a todos é a Bandeira Imperial, de longe ela é um símbolo que deixa a todos apaixonados, em especial quando temos a oportunidade de conhecer nossa história, e mais especial ainda, o período em que mais nos desenvolvemos e tivemos as principais conquistas de liberdade, uma história que vem sendo falseada desde uma quartelada que muitos denominam de “Proclamação da República”, mas que deixa envergonhado todo brasileiro que tenha dignidade. Mas é a bandeira e o brasão de nossa cidade que nos encanta mais, pois é nela, na nossa cidade, que nascemos, vivemos ou a guardamos na memória e no coração.