Parque Capivari começa 1ª Semana Solidária e doações irão para a APAE de Campos do Jordão

A ação para arrecadação de produtos de higiene e limpeza acontece de 26 de abril a 2 de maio, entre as 11h e 19h, no estacionamento ao lado da Estação da Estrada de Ferro

Começa nesta segunda-feira (26 de abril) e vai até o próximo dia 2 de maio, das 11h às 19h, a 1ª Semana Solidária do Parque Capivari. Todos os produtos de higiene e limpeza arrecadados serão destinados à Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos do Jordão (APAE -Campos do Jordão). A ação quer mobilizar moradores e turistas a se unirem para fortalecer os laços de solidariedade no município.

“O Parque Capivari é um dos pontos turísticos mais tradicionais e está localizado no coração de Campos do Jordão. Nosso objetivo é mostrar que, apesar de todos os percalços que a pandemia está impondo à região e ao país, a união das pessoas fortalece laços importantes com os mais carentes”, diz Jose Roberto Scheller Junior, presidente da Eco Jordão, concessionária que administra o parque.

O ponto de coleta será o estacionamento do parque ao lado da Estação da Estrada de Ferro de Campos do Jordão. Quem for de carro, poderá deixar os produtos no drive thru. A APAE de Campos do Jordão necessita, prioritariamente, de Álcool Gel 70°, sabonete líquido, sabonete em barra, pasta de dente, papel higiênico, água sanitária e sabão em pó, mas qualquer doação é bem-vinda neste momento.

“Atendemos a 105 crianças com necessidades intelectuais e algumas síndromes e muitas famílias, nesta pandemia, ficaram com dificuldades para trabalhar. Com as escolas fechadas, muitas mães não tinham com quem deixar os filhos e perderam seus empregos. Essa parceria com o Parque Capivari, com certeza, irá despertar a sociedade e nos ajudar a amparar a quem mais precisa”, diz a presidente da instituição, Rita de Cassia Roque.

Além das doações de produtos de higiene e limpeza, as pessoas também podem doar dinheiro diretamente à entidade. É só usar o PIX 45.193.943/0001-16 – Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos do Jordão (APAE) ou depositar na conta do Banco do Brasil Agência 0905-0 conta-corrente 14009-0. Qualquer doação é bem-vinda.

O executivo do parque lembra também que a 1ª Semana Solidária do Parque Capivari irá acontecer respeitando todas as determinações de distanciamento e segurança sanitária. As doações recebidas serão higienizadas e armazenadas de forma a assegurar a saúde de todos.

A campanha conta também a participação dos parceiros comerciais do Parque Capivari. “Nosso maior desafio é mobilizar o maior número de pessoas para que a ação se torne um sucesso e possa ser replicada em outros momentos”, diz Scheller Junior.

SERVIÇO

Parque Capivari

Endereço: Rua Engenheiro Diogo José de Carvalho, 1291

E-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/parquecapivari

Instagram: https://www.instagram.com/parquecapivari