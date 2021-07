Campos do Jordão é destaque na busca por passagens rodoviárias em Julho

Levantamento da ClickBus mostra que viajantes estão comprando passagens, em média, com até 4 dias de antecedência para os embarques durante este mês

O mês de julho, para o mercado de turismo, é um dos principais termômetros do desempenho do setor. Em 2020, ano em que o setor foi extremamente afetado pela pandemia, houve uma queda de 76% na emissão de passagens online no mês. Ainda assim, para 2021, com o avanço da imunização no país é esperada uma melhora no resultado.

A ClickBus, plataforma líder em venda online de passagens rodoviárias, realizou um levantamento para identificar quais estão sendo os destinos mais buscados pelos viajantes brasileiros nessa época do ano. De acordo com a plataforma, há mudança na cultura de viagem do brasileiro, por conta da pandemia. Confira o ranking:

Principais destinos

São Paulo – SP Rio de Janeiro- RJ Curitiba – PR Belo Horizonte – MG Salvador – BA Fortaleza – CE Campos do Jordão – SP Natal – RN Goiânia – GO Florianópolis – SC

Segundo o levantamento da empresa, Salvador, Fortaleza e Campos do Jordão são alguns dos destaques que ganharam força este ano. Estas cidades não tinham entrado no ranking nos últimos anos. Também foi feito um levantando para saber quais são as origens que mais estão buscando passagens nesse período, confira:

Principais origens:

São Paulo – SP Rio de Janeiro – RJ Belo Horizonte – MG Curitiba – PR Brasília – DF Goiânia – GO Fortaleza – CE Recife – PE Salvador – BA Fortaleza – CE

Além disso, a ClickBus identificou que para este mês, as passagens foram adquiridas pelos viajantes em média com até 4 dias de antecedência em sua plataforma.

Viagens na pandemia

A pandemia de Covid-19 continua se disseminando pelo país, por isso a ClickBus segue prezando pela segurança dos seus passageiros por meio do Selo de Segurança Reforçada, que é uma forma de garantir o cumprimento e chancelar a qualidade dos procedimentos de higiene, desinfecção dos veículos, jornada com menos contato (que inclui o uso de máscaras, embarque com e-ticket e fornecimento de álcool gel) e orientações efetivas aos passageiros sobre as medidas adotadas pelas empresas do setor de transporte rodoviário no país.

Atualmente o programa já conta com a participação de mais de 100 viações, devidamente regulamentados no Brasil, que seguem corretamente as recomendações do Ministério do Turismo e da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), permitindo que as pessoas que precisam consigam viajar de forma segura e com maior tranquilidade, tendo o respaldo do selo de que os protocolos corretos estão sendo seguidos. Durante o processo de compra nas plataformas da ClickBus (aplicativo, computador ou mobile web) o usuário poderá identificar através do ícone do selo as empresas e rotas que contam com o Selo de Segurança Reforçada para fazer sua escolha de viagem.

Medidas de Segurança

As empresas estão atentas e seguindo as normas de limpeza e desinfecção dos veículos, do Guia Sanitário de Veículos Terrestres nº 18/2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); utilização de estratégias que minimizem o contato entre passageiros no veículo e entre passageiros e profissionais do setor, colocando em prática ao menos duas medidas, entre elas a adoção de e-Ticket, uso de máscaras, luvas e distribuição de álcool gel; e orientação aos viajantes sobre higienização antes de cada viagem, por meio de publicações nas redes sociais, sinalização nas rodoviárias, ou até mesmo cartilhas. Essas são as medidas mínimas para obtenção do Selo, mas muitas empresas de ônibus estão adotando várias outras medidas como marcação de fila de embarque, cabines de desinfecção, medição de temperatura, entre outros.

As empresas de ônibus que participam da iniciativa do Selo de Segurança são:

