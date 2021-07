Imobiliária de Campos do Jordão Lança eBook com Oportunidades do Mercado

A Covid-19 que surgiu no fim de 2019 e ganhou força ao longo de 2020 e 2021 foi péssima para diversos setores da economia, mas não para a construção civil e mercado imobiliário, que vem apresentando resultados que nem os analistas mais otimistas imaginavam.

Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e da Fundação Instituto de Pesquisas (Fipe) mostram que as vendas de imóveis cresceram 26,1% no ano de 2020.

Para os analistas, o aquecimento do mercado deve continuar. Com a crise causada pela pandemia, o Banco Central baixou de forma drástica a taxa de juros básica da economia brasileira, a Selic, que interfere nas taxas cobradas em todo o sistema financeiro.

A medida serve como uma alternativa para movimentar a economia, chamada de expansão monetária, visto que o governo não possuía caixa para realizar grandes investimentos, com orçamento estrangulado e em déficit.

Com a Selic mais baixa da história no ano passado, fechando em 2%, os financiamentos imobiliários ficaram mais atrativos. A cidade de Campos do Jordão, por aprensentar diversas características peculiares tem atraido aqueles que desejam investir no mercado imobiliário, seja para adquirir imóveis residenciais ou até mesmo os comerciais.

Foi pensando justamente nisso que a imobiliária Muratori Imóveis, que desde 1978 atua no mercado de Campos do Jordão, lançou um eBook exclusivo com diversas oportunidades na cidade, o objetivo é disponibilizar periodicamente as edições em formato digital para todos aqueles que buscam por oportunidades imobiliárias.

Para baixar gratuitamente a 1ª Edição do Ebook Imobiliário, basta clicar aqui.