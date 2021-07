Julho começa com frio intenso e Geada em Campos do Jordão

Nesta quinta-feira (1), Campos do Jordão registrou a manhã mais fria do ano, os relógios da cidade chegaram a registrar -5 graus devido a massa de ar polar que está sobre a região sudeste do país, deixando o clima mais seco e frio.

Fizemos uma live especial percorrendo diversos locais com objetivo de registrar belas imagens da cidade, durante o percurso que durou cerca de 1h33 minutos, conseguimos capturar a geada que deu um tom diferente para essa manhã em Campos do Jordão, andamos pelos bairros de Vila Abernéssia, Vila Jaguaribe, Vila Capivari e Vila Inglesa.

Nosso passeio terminou no Hotel Vila Inglesa, onde foi possível encontrar um campo todo coberto pela geada de hoje.

Aqueles que subirem a serra, poderão desfrutar dias de muito frio aqui em Campos do Jordão, entre os destaques da cidade, está a abertura do Festival de Inverno de Campos do Jordão no próximo dia 3.